Bij de Brusselse producent van luxehandtassen Delvaux dreigen 26 mensen hun baan te verliezen. Die intentie heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt.

Een groot deel van de productie van Delvaux gebeurt in Frankrijk. Maar de controle van het leder en de finale eindcontrole vindt nog steeds in België - in Etterbeek - plaats. Het bedrijf wil die logistieke keten vereenvoudigen, en de controle en de distributie van de producten die in Frankrijk worden gemaakt, daar ter plaatse organiseren. Hierdoor dreigen banen op de Belgische zetel te verdwijnen.

Delvaux benadrukt dat de creatieve lijnen nog steeds in Brussel zullen worden uitgezet. Ook blijft een deel van de productie nog steeds in Brussel behouden.

Maar ook in de zes Belgische winkels dreigt banenverlies. De coronacrisis trof immers ook de producent van luxehandtassen. Zo dienden tijdens de lockdown winkels de deuren te sluiten, en waren er zo goed als geen toeristen die een Delvaux kwamen shoppen. Delvaux zag de omzet in Belgë met naar schatting 40 procent dalen, tot 38,1 miljoen euro.

Maison Delvaux bestaat al sinds 1829, met hoofdzetel in Brussel. Het modehuis telt 45 winkels, waarvan zes in ons land. Het bedrijf is goed voor 624 werknemers, van wie 155 in België. Delvaux is voor 80 procent in handen van het Chinese Fung Brands. De familie Schwennicke - die het bedrijf in 1933 overnam van de familie Delvaux - heeft 20 procent in handen.

