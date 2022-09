Het aandeel van de Nationale Bank is woensdag stilgelegd. De handel is op vraag van de NBB zelf opgeschort sinds de opening van de beurs, zo meldt marktregulator FSMA.

Het aandeel is geschorst in afwachting van de publicatie van een persbericht. De NBB geeft tot dan geen verdere commentaar, zo werd verduidelijkt. De communicatie volgt 'de komende uren'. Het aandeel eindigde dinsdag op 1.455 euro. Het is al van december 2012 geleden dat de koers zo laag stond.

Volgens de kranten De Tijd, L' Echo en De Standaard heeft de schorsing van het aandeel vermoedelijk te maken met de impact van de snel oplopende rente op de financiën van de Nationale Bank.

In Nederland heeft de topman van de centrale bank, Klaas Knot, volgens kranten als het Financieele Dagblad en NRC minister van Financiën Sigrid Kaag gewaarschuwd voor de impact de oplopende rente. De Nederlandse centrale bank zou de komende jaren verlies lijden op haar monetaire activiteiten.

De Nationale Bank is voor de helft in handen van de staat. De andere helft, 200.000 aandelen, noteert op de beurs.

Het aandeel is geschorst in afwachting van de publicatie van een persbericht. De NBB geeft tot dan geen verdere commentaar, zo werd verduidelijkt. De communicatie volgt 'de komende uren'. Het aandeel eindigde dinsdag op 1.455 euro. Het is al van december 2012 geleden dat de koers zo laag stond. Volgens de kranten De Tijd, L' Echo en De Standaard heeft de schorsing van het aandeel vermoedelijk te maken met de impact van de snel oplopende rente op de financiën van de Nationale Bank. In Nederland heeft de topman van de centrale bank, Klaas Knot, volgens kranten als het Financieele Dagblad en NRC minister van Financiën Sigrid Kaag gewaarschuwd voor de impact de oplopende rente. De Nederlandse centrale bank zou de komende jaren verlies lijden op haar monetaire activiteiten. De Nationale Bank is voor de helft in handen van de staat. De andere helft, 200.000 aandelen, noteert op de beurs.