GSK Vaccines, met de internationale hoofdzetel in Waver, heeft een eerste lading adjuvant klaar. De hulpstof zal gebruikt worden voor het coronavaccin dat GSK ontwikkelt met het Franse bedrijf Sanofi. Dat meldt het Britse farmabedrijf vrijdag.

In een mededeling wijst GSK op het belang van adjuvant-technologie in deze pandemie. 'Tijdens de samenstelling van het vaccin wordt een adjuvans aan het antigeen of eiwit toegevoegd om niet alleen de immuunrespons van de gevaccineerde te verbeteren, maar ook om de hoeveelheid vaccin-eiwit die per dosis nodig is te verminderen', klinkt het. 'Dit zou het dus mogelijk kunnen maken om meer dosissen vaccin te produceren en meer mensen sneller te beschermen.' De adjuvant-technologie van GSK wordt al in verschillende andere vaccins gebruikt. Het bedrijf wil tegen eind 2021 een miljard doses adjuvant produceren op de site in Waver. De dosissen zullen worden gebruikt voor het kanidaatvaccin voor covid-19, dat GSK samen met Sanofi ontwikkelt, maar ook voor andere samenwerkingsverbanden van het bedrijf. 'Met dit pandemisch adjuvant doen we er alles aan om zo snel mogelijk een vaccin tegen covid-19 beschikbaar te maken', zegt Patrick Florent, gedelegeerd bestuurder van GSK Vaccines in België. De Europese Commissie ondertekende al een contract met Sanofi-GSK over de aankoop van het coronavaccin. Het contract biedt de lidstaten de mogelijkheid om tot 300 miljoen doses van het vaccin aan te kopen. Ook met AstraZeneca en Janssen Pharmaceutica sloot de Commissie een overeenkomst voor de aankoop van vaccins.