Group Tessenderlo zet door met haar plannen voor haar nieuwe elektriciteitscentrale in Tessenderlo. Het bedrijf heeft een vergunning aangevraagd voor een gascentrale van 900 megawatt, een ondergrondse hoogspanningskabel van 11,5 kilometer en waterleiding van 5 kilometer.

Dat schrijft het Belang van Limburg.

De aanvraag is ingediend door Tessenderlo Development Services (TDS), de energietak van Group Tessenderlo en er loopt nu een openbaar onderzoek tot 7 augustus.

TDS wil op industrieterrein Schoonhees in Tessenderlo, vlak bij haar bestaande STEG-centrale van 425 megawatt (MW) een nieuwe STEG-centrale bouwen van 900 MW. Dat zou dan meteen de grootste gascentrale van het land worden. STEG staat voor Stoom en Gas Turbine, een techniek waarbij de elektriciteit met een gasturbine opgewekt wordt.

De nieuwe gascentrale in Tessenderlo zal eind dit jaar meedingen naar de subsidies die de federale regering voorziet voor de kernuitstap tegen 2025. Van 2025 tot 2040 zullen gascentrales nog altijd nodig zijn om het tekort aan stroom op te vangen als er te weinig wind- en zonne-energie is.

