De Franse verzekeraar Monceau, met 10 miljoen euro de grootste investeerder in de Belgische bank NewB, doet net als enkele andere grote partijen niet mee aan de kapitaalverhoging van de nieuwe bank, zo blijkt uit een rondvraag van De Tijd. De bank moet tegen eind september 40 miljoen euro vinden.

NewB is een ethische bank die in de nasleep van de financiële crisis van 2008 werd opgericht. De initiatiefnemers vonden dat die crisis aantoonde dat België nood heeft aan een andere manier van bankieren. Na een lange aanloopperiode en een kapitaalronde bij institutionele en particuliere investeerders van zo'n 50 miljoen euro, kreeg NewB in 2020 een licentie van de Nationale Bank, de toezichthouder voor de sector. Het was de eerste nieuwe bank in ons land in ruim een halve eeuw.

Vorige maand raakte bekend dat de coöperatieve bank een nieuwe kapitaalronde lanceert, op vraag van de Nationale Bank. NewB wil voor die 40 miljoen niet aankloppen bij de paticuliere coöperanten, maar bij bestaande en nieuwe institutionele beleggers. Uit een rondvraag van De Tijd blijkt echter dat vier van de negen institutionele partijen, waaronder het Franse Monceau, niet mee zullen doen. De Franstalige universiteit ULB zegt een andere vorm van samenwerkling met NewB te bestuderen. Ook de Brusselse en Waalse regering pompten bij de oprichting geld in NewB, het is niet bekend wat hun plannen zijn.

De coöperatieve bank telde midden deze maand 16.767 actieve klanten, wat nog ver van de beoogde 118.500 tegen 2026 is. Maandelijks komen er nu zo'n 1.000 klanten bij, schrijft De Tijd. De bank telt wel meer dan 116.000 particuliere coöperanten.

