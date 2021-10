De Oostenrijkse plasticfabrikant Greiner geeft de plannen om schuim- en isolatieproducent Recticel over te nemen, niet op.

Greiner blijft erbij dat het eerder gelanceerde bod 'het best beschikbare voorstel is voor de aandeelhouders van Recticel', meldt het woensdag voorbeurs in een persbericht. Het bod van 13,50 euro per aandeel zal zoals gepland vanaf donderdag openstaan voor de aandeelhouders, tot 17 december.

Recticel zelf verwierp het vijandige overnamebod van Greiner eerder al, omdat het bod het bedrijf 'aanzienlijk onderwaardeert'. Het bedrijf uit Wetteren kwam maandag met een alternatief scenario op de proppen. Daarbij zou de divisie 'Engineered Foams" (industriële schuimen), voor 656 miljoen euro verkocht worden aan het Amerikaanse Carpenter, en zou Recticel zich concentreren op zijn isolatieactiviteiten.

Greiner zegt in een reactie 'kennis te nemen' van die alternatieve plannen, maar de Oostenrijkers plaatsen er ook vraagtekens bij. Het bod van Carpenter op de grootste afdeling van Recticel is volgens hen 'zeer voorwaardelijk' en 'er wordt geen perspectief geboden voor de toekomstige ontwikkeling en groei' van wat er nadien overblijft van Recticel.

Greiner blijft dan ook overtuigd van zijn bod dat 'vanuit strategisch en financieel oogpunt een betere uitkomst biedt voor alle stakeholders van Recticel'. De Oostenrijkse plasticfabrikant zet het bod dan ook door. Het bedrijf had al een akkoord met hoofdaandeelhouder Compagnie du Bois Sauvage om diens belang van iets meer dan 27 procent in Recticel over te nemen.

De handel in het aandeel Recticel werd sinds maandag opgeschort op de beurs van Brussel. Nu Greiner gereageerd heeft, wordt de handel hervat, kondigt de beursautoriteit FSMA aan. Dat gebeurde om 10 uur. Woensdagmorgen omstreeks 11 uur noteert het Recticel-aandeel op Euronext Brussel bijna 10 procent hoger tot 16,06 euro.

