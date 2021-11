De Oostenrijkse kunststoffabrikant Greiner blijft bij zijn plannen om de Belgische schuim- en isolatieproducent Recticel over te nemen. Hij verlengt zijn bod van 13,50 euro per aandeel wel, tot 7 januari 2022.

Het was uitkijken naar de reactie vanuit Oostenrijk, nadat de Europese Commissie donderdag had aangekondigd een diepgaand onderzoek op te starten naar de overnameplannen. Zij vreest dat een samengaan van beide bedrijven de marktwerking zou verstoren voor technische schuimen.

Een van de voorwaarden in het bod van Greiner is dat zo'n diepgaand onderzoek er niet zou komen. Maar dat vormt voorlopig geen probleem, zegt Greiner. Het bedrijf zal na afloop van de eerste aanvaardingsperiode van zijn bod laten weten of die voorwaarde behouden blijft of niet. Zo ja, dan vervalt het huidige bod, maar dan is Greiner van plan een nieuw bod te lanceren indien er toch Europese goedkeuring komt.

Greiner verlengt wel zijn bod. Dat loopt nu tot 7 januari 2022 (in plaats van 17 december 2021). Dat heeft te maken met de tegenzetten van Recticel, dat zich verzet tegen een Oostenrijkse overname. Recticel wil zich terugtrekken op zijn isolatieactiviteiten, en de andere onderdelen verkopen. Daarvoor moet het de aandeelhouders bijeenroepen, en volgens de regels moet er genoeg tijd zijn tussen die aandeelhoudersvergaderingen en het aflopen van het overnamebod.

Aandeelhouders

De aandeelhouders van Recticel moeten zich op 6 december uitspreken over een deal met het Amerikaanse Carpenter. Dat zou de divisie 'engineered foams' van Recticel kopen voor 656 miljoen euro. En op 24 december buigen de aandeelhouders zich over de verkoop van de afdeling Slaapcomfort (matrassen, lattenbodems en boxsprings) aan de Portugese groep Aquinos voor 122 miljoen euro.

Greiner lanceerde zijn overnamebod op Recticel midden mei, nadat het een akkoord had bereikt met Recticel-hoofdaandeelhouder Compagnie du Bois Sauvage om diens belang van 27,03 procent te verwerven. Die deal gaat gewoon door, zegt Greiner vrijdag. Indien de Europese Commissie na het diepgaand onderzoek de overname van Recticel zou verbieden, dan zal Greiner dat belang doorverkopen 'aan één of meer derde partijen'.

Greiner verwacht de resultaten van de eerste aanvaardingsperiode van zijn bod bekend te maken op 14 januari.

