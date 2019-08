Het groente- en fruitconcern Greenyard rekent op een verdubbeling van de winst in de eerste helft van het gebroken boekjaar. Het aandeel op Euronext Brussel boekt dinsdag forse winst.

De winstgevendheid van Greenyard blijft verbeteren zoals gepland dankzij de strikte implementatie van het transformatieplan, meldt het groente- en fruitconcern dinsdag in een trading update. Het bedrijf verwacht een 'fors herstel' in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar, klinkt het.

Meer concreet verwacht Greenyard over de eerste jaarhelft - van april tot en met september - een aangepaste ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 43 tot 45 miljoen euro. Dat stemt overeen met een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (23,3 miljoen euro).

Greenyard verwacht dat de impact van het transformatieplan nog zal versnellen in de tweede helft van het jaar. Het transformatieplan focust op marge en winstgevende volumes en het rechtzetten van de overheadkosten. In dat kader werd eerder al aangekondigd dat er wereldwijd 422 banen worden geschrapt, en dat verschillende activiteiten worden verkocht. De omzet van Greenyard daalde in het eerste kwartaal met 2,6 procent tot 1,03 miljard euro.

Het Greenyard-aandeel op Euronext Brussel wint dinsdagmorgen bijna een kwart aan waarde, met 24 procent tot 2,98 euro. Een jaar geleden was het aandeel wel nog ongeveer 9 euro waard.