Greenyard verkoopt tuinbouwafdeling voor 120 miljoen euro

Greenyard Horticulture is marktleider voor potgrond in België, Frankrijk, Polen en Oekraïne. Met veertien sites in Europa en in Rusland wordt geëxporteerd naar meer dan zestig landen.

Door de verkoop van de afdeling zit het verlagen van de schuldgraad op schema, zegt Greenyard maandag. Het beschikt nu over de nodige middelen om een obligatie van 150 miljoen euro die vervalt in juli volgend jaar, terug te betalen. Door de verkoop kan het management van Greenyard zich ook concentreren op het segment van verse groenten en fruiten en op diepvries en conserven, 'met operationele verbeteringsacties die gericht zijn op interne winstgevende groei', klinkt het nog. De transactie met Straco, die nog onderhevig is aan wettelijke goedkeuringen, zal naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond worden.

Greenyard werd eerder dit jaar geconfronteerd met een listeriabesmetting in zijn fabriek in Hongarije. Er werd een wereldwijde terugroepactie aangekondigd, waarbij alle diepvriesgroenten die de voorbije twee jaar werden geproduceerd in de fabriek in Baja, zijn teruggeroepen. De actie kostte het bedrijf 30 miljoen euro. De oorzaak van de besmetting is intussen gevonden en de productie in Hongarije werd heropgestart.