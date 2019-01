Greenyard overweegt kapitaalverhoging na teleurstellende resultaten

Groente- en fruitbedrijf Greenyard knipt in de prognoses voor het lopende boekjaar. De resultaten van het derde kwartaal (tot en met december) vielen immers lager uit door concurrentie in Duitsland en België. Het bedrijf van topman Hein Deprez kondigt overigens nog andere maatregelen aan om het tij te keren.

'Eerste tekenen van herstel werden niet bevestigd. De resultaten voor het derde kwartaal vielen lager uit dan verwacht, voornamelijk omwille van aanhoudende druk in voedingsretail, hoofdzakelijk in Duitsland en België', meldt het bedrijf maandag voorbeurs. Na de zomer verbeterden de resultaten in september en oktober, maar 'de eerste tekenen van herstel draaiden echter om in november en december'. Behalve de concurrentie in de voedingretail in België en Duitsland spelen ook kosten en productieverlies ten gevolge van 'continu stijgende kwaliteits- en dienstverleningsvereisten' van de retailers. Dit alles leidde tot een omzet die 4,5 procent lager uitviel, en heeft 'in belangrijke mate een impact op de marge'.

Voor het lopende gebroken boekjaar, dat tot eind maart loopt, herziet het bedrijf daarom de rebita-vooruitzichten (recurrente winst voor intresten, belastingen en afschrijvingen) naar een vork tussen 60 en 65 miljoen euro.

Transformatieteam en kapitaalverhoging

Het bedrijf zal ook een 'tansformatieteam' opzetten en een 'turnaround plan' uitwerken. Het bedrijf trekt daarvoor Marc Zwaaneveld aan. Het bedrijf dat verse groenten en fruit, diepvriesproducten en conserven vermarkt, hervormt momenteel al zijn structuur. Greenyard wil nauwer samenwerken met de retailers. Die ommezwaai moet op de lange termijn bijvoorbeeld leiden tot minder productieverlies en hogere marges. Het bedrijf zal de komende dagen ook de gevolgen bespreken met de banken. Het management bekijkt verschillende financieringsopties, inclusief een kapitaalverhoging. 'Greenyard zal te gepaste tijden de markt verder informeren', luidt het.

Greenyard heeft al een bewogen jaar achter de rug. In november rapporteerde het bedrijf een halfjaarverlies van 113 miljoen euro. De onderneming kreeg onder meer af te rekenen met een grootschalige listeriabesmetting afgelopen zomer in een Hongaarse fabriek. Het concern verkocht de tuinbouwafdeling (potgrond) voor 120 miljoen euro aan Straco, om de schuldgraad af te bouwen. Ook in september meldde het bedrijf nog dat de banken te hulp komen door de financiële convenanten aan te passen. In januari keerde eigenaar en voorzitter Hein Deprez terug als CEO, in opvolging van Marleen Vaesen. Zowat een jaar geleden liep de poging om Dole Food Company over te nemen spaak.

Het Greenyard-aandeel keldert maandag bij het openen van de handel op Euronext Brussel. Het aandeel opende meteen 27 procent lager. Rond de middag staat er nog steeds een verlies van ongeveer 24 procent tot 5,78 euro op het koersenbord.