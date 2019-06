Groente- en fruitconcern Greenyard heeft zijn gebroken boekjaar 2018-2019 afgesloten met een nettoverlies van 237,7 miljoen euro, tegenover 3,4 miljoen euro winst twaalf maanden eerder.

Het verlies uit de voortgezette activiteiten van Greenyard in het boekjaar tot 31 maart kwam uit op 192 miljoen euro. De aangepaste ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) landde op 64,5 miljoen euro, wat aan de bovenzijde is van de eind januari gecommuniceerde 'vork'.

Het bedrijf liet toen verstaan dat er mogelijk een kapitaalverhoging zou volgen. Er werd ook in de prognoses gesnoeid. Greenyard meldde begin dit jaar nog de komst van Marc Zwaaneveld om de transformatie op de rails te zetten. Zwaaneveld is inmiddels co-CEO. Over een kapitaalverhoging geeft Greenyard dinsdag niet veel prijs. Het bedrijf kreeg in april respijt van de banken en de goedkeuring van de overeenkomst met de banken is voorwaardelijk aan de realisatie van een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is 'de identificatie van een belangrijke investeerder die een kapitaalsverhoging ondersteunt'.

De nettoschuld van Greenyard steeg met 37,2 miljoen euro tot 456,3 miljoen euro. De analisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg waren optimistischer en hadden gemiddeld maar op 363,3 miljoen euro gerekend. De omzet daalde in 2018-2019 met 4,3 procent naar 3,9 miljard euro.

Greenyard kondigde maandag nog de verkoop aan van een Hongaarse diepvriesfabriek aan Roger & Roger, een snackproducent uit Moeskroen. Vorig jaar riep Greenyard nog diepvriesgroenten uit Hongarije terug vanwege een listeriabesmetting.