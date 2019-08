Greenyard crasht op de beurs

Het aandeel van groentenbedrijf Greenyard is vrijdag op de Brusselse beurs diep in het rood gegaan. De Tijd meldde dat het plantagebedrijf van topman Hein Deprez in gevaar is door oplopende schulden, terwijl Greenyard zelf ook met een schuldencrisis kampt.

Greenyard-topman Hein Deprez

Greenyard-topman Hein Deprez

Om 10.45 uur was de waarde van het aandeel al ruim 16 procent gedaald. Eind januari was het aandeel al eens gecrasht toen Greenyard zijn winstverwachtingen bijknipte en een kapitaalverhoging niet uitsloot. Nu heeft De Tijd in de jaarrekening van de plantageholding De Weide Blik van Deprez grote problemen gezien. De holding slikte over het afgelopen boekjaar een verlies van 53 miljoen euro door waardeverminderingen bij dochterbedrijven. Deprez voert gesprekken met de banken om de financiële toestand te verbeteren. De revisor twijfelt echter aan het vermogen van De Weide Blik om de continuïteit te handhaven, schrijft De Tijd.