Het gokbedrijf Golden Palace staat dicht bij de overname van de bpost-afdeling Ubiway Retail, die onder meer de Press Shops en de Relay-winkels omvat. De gesprekken zitten in de laatste rechte lijn, zo schrijven de kranten De Tijd en L'Echo woensdag.

Ubiway Retail is het bedrijf achter de ketens Press Shop, Relay, Hubiz en Ubi. Het gaat in totaal om een 170-tal verkooppunten op strategische plaatsen zoals luchthavens, en metro- en treinstations, maar ook in winkelstraten, shoppingcenters en internationale instellingen.

Golden Palace, dat casinospelen en sportweddenschappen aanbiedt via een netwerk van 40 speelzalen en zijn eigen onlineplatform, ziet in die winkels allicht een bijkomend kanaal om zijn producten aan de man te brengen. Het prijskaartje van de deal is niet bekend.

'De deal zal allicht stof doen opwaaien, want hij komt neer op de verkoop van activiteiten door een voor meer dan de helft (51,04 procent) door de overheid gecontroleerd bedrijf aan een casinogroep. Diezelfde overheid legt de kansspelensector strenge regels op', aldus De Tijd.

