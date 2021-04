Goederenspooroperator Lineas heeft zijn Nederlandse sectorgenoot Independent Rail Partner (IRP) overgenomen. Het Belgische bedrijf versterkt daarmee zijn aanwezigheid in Nederland, en meer specifiek in de haven van Rotterdam.

Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

Lineas heeft zijn netwerk de voorbije jaren uitgebreid tot 23 bestemmingen in heel Europa. 'De overname van IRP is een belangrijke volgende stap in de groeistrategie van het bedrijf. De onderneming zet daarbij in op partnerships of overnames van andere dynamische privéspelers om zo een echte ruggengraat voor het goederenvervoer per spoor in Europa uit te bouwen die de drijvende kracht voor de modal shift vormt', klinkt het.

Lineas en IRP werkten al jaren samen. Die laatste verbindt de grootste haven van Europa met de rest van Nederland en is expert voor de zogenaamde "first en last mile"-diensten in de regio Rotterdam. Dergelijke diensten verlagen de drempel voor bedrijven om over te stappen op het spoorvervoer, zegt Lineas.

Door de overname zullen de activiteiten van beide operatoren worden geïntegreerd, met als doel om de klanten nog betere oplossingen aan te bieden: kortere doorlooptijden, nieuwe operationele mogelijkheden en nieuwe verbindingen vanuit Rotterdam.

