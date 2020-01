De Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv neemt deel aan een financieringsronde voor de Canadese start-up General Fusion, die een kernfusiereactor wil bouwen.

Kernfusie wordt gezien als de energiebron van de toekomst, maar is nog lang geen feit. Ook de Gimv ziet er brood in. General Fusion wil met het opgehaalde geld een demonstratiecentrale bouwen, meldt De Tijd.

In het consortium dat investeert, zit onder meer ook Amazon-topman Jeff Bezos. Ook DLF, een Luxemburgs investeringsvehikel van de AB InBev-familie De Mévius investeert in het bedrijf.

Volgens CEO Koen Dejonckheere gaat het om een relatief kleine investering voor de Gimv. "We zijn Elon Musk niet, maar af en toe moet je eens ambitieus heel ver vooruitkijken. We nemen hiermee een optie op een van de beloftevolle technologieën om antwoorden te bieden op het energie- en klimaatvraagstuk", zegt hij in De Tijd.

Kernfusie wordt gezien als de energiebron van de toekomst, maar is nog lang geen feit. Ook de Gimv ziet er brood in. General Fusion wil met het opgehaalde geld een demonstratiecentrale bouwen, meldt De Tijd. In het consortium dat investeert, zit onder meer ook Amazon-topman Jeff Bezos. Ook DLF, een Luxemburgs investeringsvehikel van de AB InBev-familie De Mévius investeert in het bedrijf. Volgens CEO Koen Dejonckheere gaat het om een relatief kleine investering voor de Gimv. "We zijn Elon Musk niet, maar af en toe moet je eens ambitieus heel ver vooruitkijken. We nemen hiermee een optie op een van de beloftevolle technologieën om antwoorden te bieden op het energie- en klimaatvraagstuk", zegt hij in De Tijd.