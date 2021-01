Gilles Samyn, de vroegere rechterhand van ondernemer en rijkste Belg Albert Frère, wordt de nieuwe voorzitter van Degroof Petercam. Hij vervangt er Ludwig Criel, wiens mandaten bij de private bank dit jaar aflopen.

De benoeming van Samyn door de raad van bestuur geldt sinds begin deze maand. Samyn is vooral bekend voor zijn passage bij de bedrijven van Albert Frère. Na enkele jaren bij de Groep Brussel Lambert, trad hij in 1983 toe tot de Groep Frère Bourgeois en de Nationale Portefeuillemaatschappij, waar hij tot in mei 2019 actief was als gedelegeerd bestuurder. Momenteel bekleedt hij nog een aantal bestuursfuncties, onder meer bij de luchthaven van Charleroi.