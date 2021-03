De geschenkendienst Kadonation plaatst vernieuwing centraal in de traditioneel ingestelde niche van de bedrijfsgeschenken. "We geven betekenisvolle geschenken door ze te verrijken met de input van collega's. Een videoboodschap van je baas of je collega's die je bedanken, blijft meer bij", stelt medeoprichter Jelle Van Roosbroeck. Die aanpak blijkt te werken.

Zoals het een start-up betaamt, ontstond het idee voor Kadonation in de studentenkamer van Fabrice Guillermin. Hij tuigde een onlineplatform op waar vrienden en familie gemakkelijk geld konden samenleggen voor een cadeau, bijvoorbeeld voor een verjaardag of een housewarming. "Iedereen kan online een groepscadeau opstarten en vrienden of familie uitnodigen om bij te dragen", legt Fabrice Guillermin uit. "De organisator hoeft geen geld meer voor te schieten of te blijven bedelen om de centen." De ontvanger kan de gepersonaliseerde geschenkenbon verzilveren bij partners zoals Zalando, bol.com, Coolblue, Zeb, Torfs en AS Adventure. Hij of zij kan de bon ook schenken aan een goed doel. Hoewel de groepscadeaus bedoeld waren voor vriendengroepen, bleek al snel dat ze ook op de werkvloer konden worden gebruikt, om een collega beterschap te wensen of iemand te feliciteren met een huwelijk, een geboorte of een pensioen. "Collega's hebben vaak geen cash bij zich, werken van thuis, zijn veel op de baan of vergeten hun bijdrage. Dan is zo'n onlineplatform handig", zegt CFO en medeoprichter Jelle Van Roosbroeck. Daardoor kwamen beide oprichters in contact met de hr-afdelingen van bedrijven die op zoek waren naar een manier om hun medewerkers te waarderen. "We kregen de vraag of we iets konden verzinnen voor personeelsgeschenken voor Secretaressedag of eindejaar. Dat werd de insteek voor onze cadeaubon in 2018", legt Jelle Van Roosbroeck uit. "Het bedrijf kan die cadeaubon personaliseren in zijn huisstijl. Er is zowel een fysieke als een digitale variant, met de mogelijkheid er een videoboodschap aan te koppelen." Die aanpak sloeg aan. In 2017 bedroeg de omzet van Kadonation 55.000 euro, vier jaar later 4 miljoen euro. Dat dankt het aan zijn constante streven naar vernieuwing, meent Jelle Van Roosbroeck: "Er is weinig vernieuwing op de markt van de personeelsgeschenken. Terwijl onze concurrenten vertrekken vanuit het product, focussen wij vooral op de beleving en de technologie. Wij vinden dat het product maar de drager van een boodschap is. We geven betekenisvolle geschenken door ze te verrijken met de input van collega's. Een videoboodschap van je baas of je collega's die je bedanken, blijft meer bij. Die aanpak blijkt te werken." Marktonderzoek van InSites Consulting bevestigt dat. "Bedrijven beschouwen hun medewerkers als hun belangrijkste activa en willen hun waardering op een originele manier tonen", legt Fabrice Guillermin uit. "De medewerkers appreciëren het als ze onverwachts een cadeau met een persoonlijke boodschap toegestuurd krijgen. We willen die onderzoeksresultaten niet alleen gebruiken om onze producten te verbeteren, maar ook om onze klanten te vertellen wat medewerkers waarderen." Kadonation onderscheidt zich ook door zijn technologie. Het luistert naar de feedback van klanten om verbeteringen aan te brengen of hun leven gemakkelijker te maken. Van klanten die regelmatig cadeaubonnen bestelden, kwam de feedback dat de administratie tijdrovend en inefficiënt was. Bedrijven zagen ook dat medewerkers de regels voor het geschenkenbeleid niet respecteerden. Spenderen ze nu 200 of 300 euro aan een cadeau voor iemand die met pensioen gaat? "Al die problemen bundelden we in een nieuw platform, Kadonation Select", zegt Jelle Van Roosbroeck. "Dat is nu ons paradepaardje. Meerdere personen van een bedrijf kunnen het platform gebruiken." Zo bestellen vijftig medewerkers van PwC regelmatig cadeaubonnen, van office- tot hr-managers. Hun geschenkenbeleid integreren ze in Kadonation Select en ze koppelen het aan administratieve flows, goedkeuringen en budgetrestricties."Een recente toevoeging is de automatische verjaardagsservice. Bedrijven willen wel een cadeau geven voor de verjaardag van een werknemer, maar doen het het niet uit angst iemand te vergeten. Met onze service hebben ze dat probleem niet meer", aldus Jelle Van Roosbroeck. Kadonation kondigt een kapitaalverhoging van 1,75 miljoen euro aan, in de vorm van een mezanninefinanciering, een vorm van achtergestelde lening. Het geld dient om het Belgische team verder uit te breiden. In 2018 telde Kadonation vier medewerkers, het jaar daarop zeven en in 2020 zestien. "Dit jaar willen we evolueren naar dertig medewerkers", zegt Fabrice Guillermin. De kapitaalverhoging wordt ook gebruikt om de eerste stappen in Nederland te zetten. "Officieel starten we daar vanaf 1 april met drie medewerkers. We hebben er bewust voor gekozen met lokale mensen te werken, omdat de cultuur toch wel wat verschilt van de onze. Na de uitbreiding naar Nederland verwachten we dat de omzet met een factor van 3,5 groeit." Kadonation is ambitieus. Het wil over enkele jaren in de top drie van de personeelsgeschenkbedrijven in de Benelux staan. Terwijl Kadonation de voorbije jaren vooral de markt van de kmo's aanboorde, raakte de start-up in 2020 binnen bij grote bedrijven zoals Agfa-Gevaert, IKEA, Orange en PwC.