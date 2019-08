Gert Ysebaert (CEO Mediahuis): 'Je moet durven zeggen dat goede journalistiek geld kost'

Stijn Fockedey Redacteur bij Trends

Mediahuis is officieel de eigenaar van het Ierse Independent News Media. De grootste Belgische krantenuitgever bereikt met de overname de kaap van een miljard euro omzet. "We willen in de kopgroep van de mediabedrijven blijven en voldoende groot zijn. Daarom zijn overnames een noodzaak", zegt CEO Gert Ysebaert.

GERT YSEBAERT "Het einde van de print is al veel keren te vroeg voorspeld. De lezer beslist." © Thomas Sweertvaegher

Gert Ysebaert heeft een drukke zomer achter de rug bij Mediahuis. Het mediabedrijf boven onder meer de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad rondde de overname van het Ierse Independent News Media af. Mediahuis telt 145,6 miljoen euro neer voor de marktleider in Ierland. In amper zes jaar is Mediahuis van een puur Belgische groep getransformeerd in een grote Europese speler met een omzet van meer dan een miljard euro, die bij de marktleiders hoort in Nederland, België en Ierland.

...

