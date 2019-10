Georges Kern is voor het eerst in ons land, sinds hij twee jaar geleden CEO en medeaandeelhouder van Breitling werd. De afgelopen maanden ging hij met de grove borstel door de collecties van het bestofte Zwitserse horlogemerk.

Wanneer ik Georges Kern in een Brussels hotel ontmoet, loopt hij achter op schema. Op weg van Antwerpen zat hij een uur vast in de file en zijn lunch heeft hij in ijltempo moeten verorberen. Om de rest van zijn drukke schema te volgen kan hij uiteraard op zijn horloge kijken. "Maar de tijd dat je een horloge koopt om de tijd op af te lezen, is voorbij", vertelt de CEO van Breitling. "Een analoog horloge is een lifestyle-item."

...