De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een wet ondertekend waarin staat dat bedrijven die werken aan de pijplijn Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt, sancties krijgen opgelegd. Daardoor zijn de werken aan de leiding voorlopig opgeschort.

Allseas heeft de werken aan de gaspijpleiding Nord Stream 2 opgeschort. Dat liet de in Zwitserland gebaseerde offshore-aannemer weten vlak voor Amerikaans president Donald Trump de sancties had bekrachtigd.

Nord Stream 2 zal 1.200 kilometer lang zijn en Rusland via de Oostzee rechtstreeks met Duitsland verbinden. De gaspijplijn doorkruist daarbij Finse, Zweedse en Deense wateren. Het project van het Russische staatsbedrijf Gazprom heeft een prijskaartje van 9,5 miljard euro en wordt mede gefinancierd door vijf Europese energiebedrijven, waaronder Engie en Shell. De komende maanden zou het eerste gas door Nord Stream 2 moeten stromen. De werken zijn al grotendeels afgewerkt, enkel in Deense wateren moet nog zowat 300 kilometer van de leidingen worden geplaatst.

De Verenigde Staten zijn al jaren tegen de gasleiding. Het land is bang dat Russisch president Vladimir Poetin zo meer invloed krijgt in West-Europa. Bovendien laat Nord Stream 2 bondgenoot Oekraïne links liggen. De Amerikanen dreigden al langer met sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van de pijpleiding. Die sancties namen ze uiteindelijk op in de jaarlijkse defensiebegroting (NDAA), die eerder deze week het groen licht kreeg van de Senaat en uiteindelijk vrijdag werd bekrachtigd.

In totaal zijn ongeveer 350 bedrijven betrokken bij de aanleg van Nord Stream 2, maar het is Allseas dat het laatste stuk in Deense wateren aanlegt. Het bedrijf reageerde in de nacht van vrijdag op zaterdag (Belgische tijd) al op de nakende ondertekening van de wet door de werken op te schorten. Het offshoreconcern vraagt verduidelijkingen van de Amerikaanse autoriteiten.

Duitsland heeft 'met spijt kennisgenomen' van de bekrachtiging van de Amerikaanse sancties, zegt een regeringswoordvoerster zaterdagochtend. 'De Duitse regering wijst dergelijke extraterritoriale sancties af. Ze treffen Duitse en Europese bedrijven en vormen een inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden.' De woordvoerster wijst er ook op dat de Europese Commissie en de Duitse regering een principeakkoord hebben ondertekend voor een nieuw gastoevoercontract via Oekraïne in 2020.