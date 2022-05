Het Gentse biotechbedrijf myNEO gaat samenwerken met de Duitse vaccinproducent CureVac voor de ontwikkeling van vaccins tegen kanker. Dat heeft myNEO woensdag bekendgemaakt.

MyNEO, opgericht in 2018, wil een nieuwe vorm van kankervaccinatie ontwikkelen, waarbij het immuunsysteem van de patiënt zeer specifiek wordt aangeleerd om de kankercellen te herkennen. 'De sleutel hiertoe is de nauwkeurige selectie van neoantigenen, bepaalde oppervlakte-eiwitten die uitsluitend op de tumorcellen voorkomen, om die vervolgens aan te leveren aan het afweersysteem via een vaccin', zegt het Oost-Vlaamse bedrijf in een persbericht.

De bedoeling van de samenwerking is dat de neoantigen-doelwitten van myNEO worden gecombineerd met de mRNA-technologie van CureVac, om zo te komen tot vaccins tegen kanker.

Messenger-RNA of mRNA is sinds de covid-19-pandemie een veelgebruikt begrip. Zo is het coronavaccin van Pfizer/BioNTech ontwikkeld met mRNA-technologie. MyNEO werkt al samen met bedrijven als Janssen Pharmaceutica (België), Hookipa Pharma (VS) en Abera Bioscience (Zweden).

