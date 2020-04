Amper een jaar na hun eerste grote kapitaalronde tankt het jonge Deliverect 16,25 miljoen euro bij. Horecazaken verwerkten nu wereldwijd al meer dan 3,5 miljoen onlinebestellingen via Deliverect. "Afhalen en leveren is nu de levenslijn van de horeca, maar we willen daar niet van profiteren", zeggen de oprichters Zhong Xu en Jan Hollez.

Deliverect koppelt de kassasystemen van restaurants met de software van de in de steden alomtegenwoordige maaltijdbezorgers Deliveroo, Ubereats en Takeaway.com. Daardoor kunnen ze een sleutelpositie bekleden in een snelgroeiend segment.

Deliverect koppelt de kassasystemen van restaurants met de software van de in de steden alomtegenwoordige maaltijdbezorgers Deliveroo, Ubereats en Takeaway.com. Daardoor kunnen ze een sleutelpositie bekleden in een snelgroeiend segment. Officieel hebben Zhong Xu en Jan Hollez Deliverect nog geen twee jaar geleden opgericht en sindsdien zaten ze ook niet stil. Vorig jaar deden ze al een eerste grote kapitaalronde van 3 miljoen euro. Die werd geleid door Newion Investments, de eerste grote investeerder in de Belgische trots Collibra, en Smartfin, het investeringsfonds van Jürgen Ingels. Nu halen Xu en Hollez nog eens 16,25 miljoen euro op, weer een ongezien bedrag voor een jong Belgisch softwarebedrijf. Het geld komt onder meer van Newion en Smartfin, maar vooral van Omers Ventures, de durfkapitaaltak van een van de grootste Canadese pensioenfondsen. Met een volle bankrekening en een product dat minder onder de coronacrisis lijdt, kunnen ze, in tegenstelling tot veel andere start-ups, met vertrouwen naar de toekomst kijken. "Bij de start-ups en de scale-ups vallen nu harde klappen", zegt de CEO Zhong Xu. "Het is een opluchting dat we deze kapitaalronde nog hebben kunnen afronden. Voor onze klanten is het natuurlijk nog erger. Afhalen en leveren is nu de levenslijn van de horeca, maar we willen daar niet van profiteren. Zo rekenen we nu bijvoorbeeld tijdelijk geen opstartkosten aan en bieden we maandabonnementen aan, zodat ze zonder al te veel risico en kosten kunnen opstarten.""We zitten nog in een groeisegment", bevestigt mede-oprichter en CTO Jan Hollez. "Maar deze situatie mag niet superlang meer duren. We kunnen ons gelukkig nuttig maken en onze klanten helpen, in plaats van thuis met de vingers te moeten draaien."Deze kapitaalronde komt wat als een verrassing, speelde de coronacrisis een rol?ZHONG XU. "Deliverect is vooral veel sneller gegroeid dan verwacht. We gingen er bij de opstart van uit dat de bestellingen bij restaurants de grootste motor zouden zijn. Maar twee andere segmenten ontwikkelden zich sneller. Ten eerste zijn er de rechtstreekse leveringen door grote producenten. Zo verwerkt Unilever onlinebestellingen voor Ben & Jerry's via ons platform. Ten tweede zijn er restaurants die enkel onlineleveringen doen. Die dark kitchens groeien ook snel."We wilden het geld ophalen wanneer we het nog niet echt nodig hadden. Daarom hebben we de voorbije maanden versneld een kapitaalronde opgestart, in plaats van de eerdere timing van ergens na de zomer van 2020. Er was al veel interesse, ook omdat veel contacten waren gelegd tijdens de vorige ronde. Het was zo goed als afgerond toen covid-19 in Europa doorbrak."JAN HOLLEZ. "We wilden nu ook genoeg ophalen om de komende tijd niet voortdurend kapitaal te moeten ophalen. Maar we focusten ook niet enkel op een financiële inbreng. Met Jambu Palaniappian, een van de beheerders van Omers Ventures, hebben we nu iemand aan boord die Uber Eats mee heeft uitgebouwd en enorm veel expertise heeft."Bent u van plan te blijven aanwerven?XU. "We willen dit jaar minstens vijftig medewerkers aanwerven. We zijn nu al met 57 en we zijn aanwezig in Gent, Toronto en Spanje. We willen zo snel mogelijk in alle grote markten aanwezig zijn, om die snelle groei vast te houden. We geven geen omzetcijfers, maar het voorbije jaar is het aantal orders op ons platform met 1562 procent gegroeid. We hebben ongeveer een jaar gedaan over de verwerking van het eerste 1 miljoen orders. Het laatste miljoen hebben we op twee maanden gedaan."Welke impact heeft de coronacrisis op uw interne werking?XU. "We hebben het vroeger zien aankomen dan de meeste mensen. Ik heb nog veel contacten in China door mijn roots en we hebben zelfs wat sponsoring gedaan om de mensen daar te helpen. Toen duidelijk werd dat het coronavirus zich ook fors in Europa aan het verspreiden was, hebben we meteen maatregelen genomen om snel volledig thuis te kunnen werken. We waren al zware gebruikers van tools als Slack of Zoom, maar het blijft een hele uitdaging. Voor ons en voor onze medewerkers zijn dit geen gemakkelijke omstandigheden. Ik merk zelf hoe moeilijk het is thuis te werken met jonge kinderen in huis."HOLLEZ. "Dit is helemaal anders dan een beetje thuis te werken of te communiceren met medewerkers in internationale kantoren. Je mag niet alleen denken aan het op de hoogte houden van iedereen. Onder onze medewerkers zitten veel singles, die nu al weken alleen thuis zitten. We willen dat onze medewerkers zich goed blijven voelen in deze omstandigheden. Het klinkt stom, maar we hebben onlangs expliciet gezegd dat mensen een uur lunchpauze mogen nemen. Voor je het weet, is het 15 uur en heb je nog altijd niet gegeten, omdat je van de ene meeting of mail in de andere rolt. Die vervaging is niet gezond. "Er zijn natuurlijk ook voordelen. We leren nog efficiënter te werken en beter te communiceren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we hier nog sterker uitkomen en op termijn sneller kunnen opschalen." Op welke mijlpalen mikt u nu? Is een doelstelling van 10 miljoen orders op korte termijn nog haalbaar door de coronacrisis? XU. "Die 10 miljoen orders gaan we snel horen, onlinebestellingen in de horeca staan nog maar in de kinderschoenen. We willen absoluut wereldwijd een van de grootste spelers in onze sector worden. Wat minder zou misschien ook oké zijn, maar daar mikken we nu niet op. Ik omschrijf onze ambitie vaak als conquer the galaxy, not the world. Dat moet nog altijd het doel zijn."