De Gentse projectontwikkelaar Revive gaat op een bouwsite in Molenbeek een half miljoen cannabis- of hennepplanten telen. Ze werden op donderdag 10 juni gezaaid. Na de oogst zullen ze als grondstof dienen voor isolatiemateriaal dat zal worden gebruikt om de muren te isoleren van het project.

Een tractor in Molenbeek. Het is op zich al vreemd. Nog vreemder wordt het als u weet wat de tractor zaait: hennep. Dat gebeurt op de Tannat-site in Molenbeek, waar vroeger wijndistributeur Cinoco gehuisvest was. De Gentse projectontwikkelaar Revive start er volgend jaar met de bouw van 79 duurzame appartementen en 2.700 vierkante meter werkplekken. De hennep zal worden gebruikt om de muren ervan te isoleren.

Volgens Filip Maes, Innovation & Construction Manager bij Revive gaat het om een primeur: 'Hennep wordt als ecologisch isolatiemateriaal al gebruikt voor particuliere woningbouw, maar grote volumes op projectniveau dat is echt een primeur.'

Lees verder onder de video

Eens de hennep uit Molenbeek deze zomer is geoogst en gedorst, gaat die naar het bedrijf Exie in het Oost-Vlaamse Herzele. Daar gebruiken ze alleen de scheven, het afval van de plant en voegen ze kalk en een eigen additief toe. Op die manier ontstaat kalkhennep.

Volgens oprichter van Exie Mathieu Hendrickx is kalkhennep een isolatiemateriaal met vele kwaliteiten. 'Waar hennep het grote verschil maakt is dat het goed isoleert in de winter maar nog veel meer in de zomer. In de zomer houdt het tot zes keer meer de zon tegen dan traditionele materialen. Wat resulteert in lagere energiekosten voor koeling', zegt hij.

'Waar kalkhennep tot voor kort vooral een nicheproduct was gebruikt door real believers' merken we duidelijk meer belangstelling van bouwpromotoren', aldus Hendrickx. Mogelijk spelen naast duurzaamheid ook de stijgende prijzen van traditioneel isolatiemateriaal het bedrijf in de kaart.

Zijn ze niet bang dat sommigen de hennep in Molenbeek wel eens voor andere doeleinden zouden willen gebruiken? Daar had projectontwikkelaar Revive ook al aan gedacht. 'We hebben een hoge omheining om het terrein laten plaatsen en er zijn infoborden die er voorbijgangers op wijzen dat het om hennep gaat voor industrieel gebruik. Een joint kan je daar niet van rollen, of je zal er toch niet stoned van worden', klinkt het.

Een tractor in Molenbeek. Het is op zich al vreemd. Nog vreemder wordt het als u weet wat de tractor zaait: hennep. Dat gebeurt op de Tannat-site in Molenbeek, waar vroeger wijndistributeur Cinoco gehuisvest was. De Gentse projectontwikkelaar Revive start er volgend jaar met de bouw van 79 duurzame appartementen en 2.700 vierkante meter werkplekken. De hennep zal worden gebruikt om de muren ervan te isoleren.Volgens Filip Maes, Innovation & Construction Manager bij Revive gaat het om een primeur: 'Hennep wordt als ecologisch isolatiemateriaal al gebruikt voor particuliere woningbouw, maar grote volumes op projectniveau dat is echt een primeur.'Lees verder onder de videoEens de hennep uit Molenbeek deze zomer is geoogst en gedorst, gaat die naar het bedrijf Exie in het Oost-Vlaamse Herzele. Daar gebruiken ze alleen de scheven, het afval van de plant en voegen ze kalk en een eigen additief toe. Op die manier ontstaat kalkhennep. Volgens oprichter van Exie Mathieu Hendrickx is kalkhennep een isolatiemateriaal met vele kwaliteiten. 'Waar hennep het grote verschil maakt is dat het goed isoleert in de winter maar nog veel meer in de zomer. In de zomer houdt het tot zes keer meer de zon tegen dan traditionele materialen. Wat resulteert in lagere energiekosten voor koeling', zegt hij.'Waar kalkhennep tot voor kort vooral een nicheproduct was gebruikt door real believers' merken we duidelijk meer belangstelling van bouwpromotoren', aldus Hendrickx. Mogelijk spelen naast duurzaamheid ook de stijgende prijzen van traditioneel isolatiemateriaal het bedrijf in de kaart. Zijn ze niet bang dat sommigen de hennep in Molenbeek wel eens voor andere doeleinden zouden willen gebruiken? Daar had projectontwikkelaar Revive ook al aan gedacht. 'We hebben een hoge omheining om het terrein laten plaatsen en er zijn infoborden die er voorbijgangers op wijzen dat het om hennep gaat voor industrieel gebruik. Een joint kan je daar niet van rollen, of je zal er toch niet stoned van worden', klinkt het.