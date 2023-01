Op de rechteroever van het Kanaal Gent-Terneuzen wordt gewerkt aan een nieuw industrieterrein van zowat 150 hectare. North Sea Port wil er bedrijven onderbrengen die zich richten op circulaire economie.

De haven, en alle bedrijven die actief zijn op het grondgebied, moeten tegen 2050 klimaatneutraal zijn.

ArcelorMittal

Het bedrijventerrein zal 'North-C Circular' heten en komt er onder meer op de site van staalproducent ArcelorMittal, die voor het project samenwerkt met de havendirectie.

De staalfabriek en haar hoogovens zijn verantwoordelijk voor een substantieel deel van de historische uitstoot in de Gentse haven. Maar het bedrijf is de voorbije jaren bezig aan een omslag, onder meer met grootschalige experimenten rond opslag en hergebruik van industriële gassen.

De komende jaren moet de CO2-emissie met 35 procent verminderen, wat van de Gentse staalproducent een wereldwijde pionier op het gebied van klimaattransitie moet maken.

Dat zal heel wat expertise opbrengen die de havendirectie wil verankeren in 10 circulaire activiteiten met innovatieve technologieën of processen, die dus op het nieuwe industrieterrein worden ondergebracht.

CO2-afvang

CEO Manfred Van Vlierberghe noemt de ontwikkeling van North-C Circular "een essentiële stap in de verdere ontwikkeling van Smart Carbon-concepten". Het gaat dan om Carbon Capture and Utilization, de afvang en gebruik van CO2 zoals in de Steelanol-installatie. Daar worden vandaag al staalgassen omgezet in 80 miljoen liter duurzame ethanol per jaar.

Maar er is ook ambitie op het vlak van de afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage (CCS)). Er loopt een studie om CO2 vloeibaar te maken en een CO2-hub te bouwen. En de site gebruikt afvalhout van containerparken voor de hoogovens.

Maar ArcelorMittal Gent wil ook efficiënter omspringen met materialen en energie. En op termijn zal waterstof een belangrijke rol gaan spelen om de hoogoven aan te vuren. Er zullen de komende jaren dus heel wat innovatieve sprongen gemaakt worden op de site.

Sanering en boscompensatie

Het terrein van North-C Circular ligt tussen het Rodenhuizedok, de havenringweg R4, en de site van ArcelorMittal Belgium. Het maakt deel uit van het afgebakende havengebied dat is bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Vandaag liggen op 40 hectare van dit gebied historische baggerdepots die de directe ontwikkeling van het terrein verhinderen.

Met een brownfieldconvenant moeten de gronden gesaneerd worden en er is ook boscompensatie nodig want op het terrein zal basisinfrastructuur worden aangelegd, sporen en wegen. Er komt de komende maanden al een informatie- en inspraakmoment voor omwonenden en bedrijven.

Het definitief brownfieldconvenant kan er tegen de zomer van 2023 zijn, waarna het studiewerk kan beginnen, de opmaak van een Masterplan en de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Hoeveel het volledige project zal kosten, en wie voor de financiering moet zorgen, is nog niet exact vastgelegd.

Zonder tegenslagen zou de eerste spade eind 2024 in de grond kunnen. Het startschot van een lang traject waarbij het terrein bouwrijp wordt gemaakt, de baggerdepots worden opgekuist en basisinfrastructuur aangelegd. De inrichting van het terrein zal een tiental jaar in beslag nemen, communiceert de haven maandag.

