Tengu helpt bedrijven om sneller inzichten en waarde uit relevante data te halen. Het Gentse platform haalde zopas 700.000 euro extra kapitaal op.

Wat doet Tengu?

"Bedrijven maken vaak inefficiënt gebruik van hun data", zegt Thomas Vanhove. Hij richtte met Gregory Van Seghbroeck en Daphné De Troch de achterliggende nv Qrama op, als spin-off van imec en UGent. "Tengu is een platform dat zich naadloos laat integreren in de bedrijfsinfrastructuur. Het breekt de silo's af, zodat alle data voor iedereen beschikbaar worden."

Hoe gaat dat in de praktijk?

"Een klant kampte met inefficiënte klantenmeetings en afgesprongen verkoopdeals", legt Vanhove uit. "Bij de voorbereiding baseerde het zich alleen op gegevens uit het crm-systeem om de klantenrelaties te beheren. Andere data inzamelen nam weken in beslag. Dankzij Tengu zijn alle systemen nu verbonden en krijgt het bedrijf een volledig beeld. De verkoopcijfers en de klanttevredenheid zijn daardoor sterk verbeterd."

Wat maakt Tengu uniek?

"Ons platform streeft naar een maximaal gebruiksgemak voor zowel commerciële als technische mensen", zegt Gregory Van Seghbroeck. "Zo kunnen zij sneller inzichten en waarde halen uit relevante data. Met workshops en ondersteunende diensten helpen we hen ook hun databehoeften beter te begrijpen. Ze leren welke doelstellingen ze willen bereiken en welke gegevens daarvoor nodig zijn."

Wie zijn de klanten?

"Wij zijn vooral actief in de Benelux en sinds dit jaar breiden we uit op de Europese markt", aldus Daphné De Troch. "Onze ideale klanten zijn ondernemingen in de gezondheids-, energie-, nuts-, bank-, financiële en verzekeringssector. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: meteen aan de slag gaan met data en zo de zaken vooruithelpen."

Hoe gebeurt de financiering?

"Enerzijds via onze recurrente inkomsten", zegt De Troch. "Anderzijds kunnen we terugvallen op een financieringsmix van eigen middelen, win-winleningen, converteerbare leningen en het imec.istart-acceleratorprogramma, kapitaal van businessangels en subsidies van onder meer het Agentschap Innoveren & Ondernemen en Flanders Investment & Trade.

"Dankzij de Participatiemaatschappij Vlaanderen en enkele investeerders en businessangels haalden we bijkomende 700.000 euro op. We zijn bewust op zoek gegaan naar smart money dat ons ook kennis, ervaringen en expertise oplevert."

