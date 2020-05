Het Gentse engineeringsbedrijf ABO mag de funderingen van het Binnenhof in Den Haag renoveren. Het Hof van Holland, zoals de historische naam van het gebouwencomplex luidt, is al eeuwenlang het middelpunt van eerst de Hollandse en later de Nederlandse politiek.

Dochter ABO-Geomet haalde onlangs de opdracht binnen voor de renovatie van de funderingstechnieken van het Binnenhof. Dat meldt CEO en hoofdaandeelhouder Frank De Palmenaer in de marge van de algemene vergadering van het beursgenoteerde bedrijf, dat gespecialiseerd is in bodem, milieu en geotechniek.

De ABO-Group voelt de impact van het coronavirus vooral in een verschuiving van haar activiteiten. Waar in maart en april vooral de grote werven stil vielen, terwijl de kleinere doorliepen, is dat nu omgekeerd.

Niettemin maakt het wegvallen of tijdelijk uitstellen van opdrachten dat de voorsprong die in januari en februari werd genomen op de omzetdoelstellingen, in maart en april werd afgevlakt. "Maar de impact op de winst lijkt beperkt", schat CFO Johan Reybroeck.

Intussen ziet de groep in haar drie thuislanden een normalisering van de activiteiten, weet De Palmenaer. "Nederland knoopt opnieuw aan met groei. In Frankrijk heeft de stilstand door corona littekens achtergelaten. Eerst werd de opdracht voor de geotechnische studie voor het olympisch zwembad voor 2024 geannuleerd. Daartegenover werd een opdracht voor geofysisch onderzoek in de Mont Blanctunnel toegekend, met de bedoeling om bijna onmiddellijk te starten, gezien het beperkte verkeer in de coronaperiode."

Ondanks de lockdown wierf de Franse dochter ABO-Erg daarom nog twee werknemers aan, ook omdat het aantal projecten opnieuw in stijgende lijn zit. De Palmenaer: "Het positieve van de coronacrisis is dat er een sterke toenadering tussen de verschillende directies is ontstaan, met wekelijkse conferencecalls. Wel engageren we ons om ook in de toekomst het aantal verplaatsingen te beperken, en indien nodig, liever de trein dan het vliegtuig te nemen."

