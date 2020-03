Het Gentse engineering- en testingbedrijf ABO heeft in 2019 een recordomzet en -winst geboekt. Het werkt onder meer mee aan de nieuwe grote ring rond Parijs.

De coronacrisis weegt tijdelijk op de omzet voor dit jaar, maar CEO Frank De Palmenaer past zijn langetermijndoelstellingen - dubbelcijferige groei - niet aan. "2020 is door het zachte weer goed gestart, en zowel onze markten als de sector groeien structureel. We gaan uit van een verschuiving van de projecten, niet van annulaties."

De omzet kwam uit op 48,02 miljoen euro, 8 procent hoger dan in 2018. De operationele winst steeg met 84 procent naar 7,43 miljoen euro, de nettowinst zelfs met 223,7 procent tot 1,79 miljoen euro. Sinds de beursgang in 2014 stijgt de omzet van de groep met gemiddeld meer dan 10 procent per jaar. De grote groeimotor is de tak geotechniek, die nu meer dan de helft van de omzet uitmaakt. Door de inkrimping van de takken asbest en energie (-23,3% omzet) en de stopzetting van de internationale tak, leunt ABO steeds meer op de twee poten geotechniek, en bodem en milieu.

Trans-Alpijnse tunnel

De grootste groei noteert het bedrijf in Frankrijk, waar de omzet met een vijfde toenam. Daar nam het in juli 2019 het geofysische bedrijf Innogeo over. De grootste successen boekt het op de Franse tunnelmarkt. Die is volgens het studiebureau Fugro de tweede grootste ter wereld, met ongeveer 360 kilometer tunnels. China zit aan 460 kilometer, de Verenigde Staten aan 300 kilometer. Gerekend naar het aantal kilometers in aanbouw (300 km) zijn onze zuiderburen zelfs het nummer één, voor het Verenigd Koninkrijk (160 km) en Noorwegen (130 km).

ABO is betrokken bij de planning van de 57 kilometer lange trans-Alpijnse tunnel tussen Lyon en Turijn. Verder werkt het mee aan diverse tunnels voor de Franse spoorwegmaatschappij SNCF en vooral de 170 kilometer lange tunnel voor het project Le Grand Paris, de nieuwe grote ring rond de Franse hoofdstad.

De Gentenaars trachten daarbij economie en ecologie te verzoenen, weet De Palmenaer. "Er is het milieuvoordeel doordat treintunnels het vervoerstraject inkorten, en er mee voor zorgen dat containers in plaats van over de weg per spoor worden vervoerd. Maar we zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat al het materiaal dat uit rotsboringen voortkomt, opnieuw wordt gebruikt in de uitwerking van het project."

