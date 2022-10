Het Gentse techbedrijf Cloudalize kondigt vandaag het Saudi-Arabische investeringsfonds RVC als nieuwe investeerder aan. Dat brengt 2 miljoen dollar in. Ook op andere terreinen gaat het hard voor de cloudspecialist.

Het gaat om het eerste deel van een grotere kapitaalverhoging, waarvan het tweede deel er volgend jaar zit aan te komen. De King Saud University, waaraan het fonds verbonden is, is voor Cloudalize een referentieklant in Saudi-Arabië. Dat biedt volgens het bedrijf uitzicht op een vertienvoudiging van de recurrente omzet de komende jaren. In 2019 haalde Cloudalize al 800.000 euro op bij Saffelberg Investments, het fonds van oprichter Jos Sluys, die met zijn IT-bedrijf Arinso een succesverhaal schreef. Een jaar eerder was Horizons Ventures uit Hongkong al ingestapt met 4 millioen euro. Dat bedrag is ondertussen al verdubbeld hebben naar 8 miljoen. De producten van Cloudalize zijn ook in ons land belangrijk. Lantis, de beheersmaatschappij van de Vlaamse overheid, bezigt de software van het Gentse techbedrijf om het Oosterweelproject te tekenen in 3D. Voor zulke ontwerpen hebben de designers onder meer grafische chips - GPU's in jargon - nodig. "Wij waren de eersten die virtuele desktops met zulke chips aanboden vanuit de cloud, zodat ze verdeeld kunnen worden over meerdere desktops", zegt CEO Benny Willen, die Cloudalize opstartte met Jeffrey Meesemaecker. Een honderdtal Europese en Noord-Amerikaanse bouw-, architectuur- en ingenieursbedrijven vormen het klantenbestand van Cloudalize. De covidpandemie gaf het bedrijf de wind in de zeilen, want Cloudalize maakt het makkelijker vanop afstand samen te werken. "Net zoals Netflix-series streamt vanuit de cloud, streamen wij virtueel workstations. Dat kan zelfs naar een oude laptop. Zo hebben designers en tekenaars de beschikking over een heel krachtige computer. Zelfs al werken ze voor een ander bedrijf, van thuis of vanuit een ander werelddeel, ze kunnen zo vlot met elkaar samenwerken dat ze het gevoel hebben dat ze samen op hetzelfde kantoor zitten", legt de CEO van Cloudalize uit. Inloggen op het beveiligde VPN-netwerk van het bedrijf om vanop afstand samen te werken met collega's is niet meer nodig. Cloudalize stelt dat zijn aanpak drie tot vijf keer goedkoper is en bovendien performanter dan de publieke clouds voor samenwerkingssoftware, in het Engels bekend als Computer Aided Design (CAD). Willen legt uit dat dat komt omdat het bedrijf zich specialiseert in het combineren van hard- en software voor die markt, terwijl grote cloudbedrijven als Amazon, Microsoft, Oracle, Google of Ali Baba hun algemene cloudaanbod niet perfectioneren voor die nichemarkt. Een indicatie van hoe innovatief Cloudalize is in wat het doet, is het partnerschap met het Amerikaanse techbedrijf Nvidia. Die Californische onderneming is een van de pioniers van het metaverse. Dat is de volgende versie van het internet, een interactief netwerk van driedimensionale ruimtes. Nvidia lanceerde met Omniverse een platform waarop bedrijven digitale tweelingen kunnen bouwen. Dat zijn digitale kopies van bijvoorbeeld een fabriek of een haven. "We hebben altijd een sterk partnerschap gehad met Nvidia. We waren het eerste bedrijf ter wereld dat een grafische kaart van Nvidia kon verdelen over meerdere virtuele desktops. Nu hebben met hen een nieuw aanbod gecreëerd voor hun Omniverse-bedrijfsomgeving, waar je robots kan trainen, digitale tweelingen bouwen of simulaties doen in samenwerking met onze partner Eschercloud." "Vrij uniek is ook dat we zijn toegelaten tot het Inception-programma van Nvidia", gaat Willen voort. "Dat is het acceleratieprogramma voor de meest beloftevolle start-ups. In Inception wordt een select groepje toegelaten tot Capital Connect, waarmee Nvidia je helpt met introducties bij de juiste venture-capitalfondsen. Daar zijn we ook bij." Maar eerst nog wat groeien. Cloudalize staat in de nieuwe Deloitte Fast Fifty-ranking voor België, de jaarlijkse lijst van de snelst groeiende vijftig techbedrijven. De omzet steeg van 400.000 euro in 2020 naar 1,6 miljoen in 2021. Het team telt zo'n twintig mensen, onder wie IT'ers in Roemenië. "We sloten 2021 dus af met 400 procent omzetgroei", zegt Benny Willen. "Er zijn meerdere redenen voor die groei, maar dat thuiswerken en mobiel werken sterk is toegenomen, is er daar zeker een van." Voor deeptechbedrijven als Cloudalize duurt het jaren voor ze rendabel worden door de grote investeringen die nodig zijn in de ontwikkeling en verkoopbaar maken van de technologie, net zoals dat bij biotechbedrijven ook het geval is. Cloudalize verkiest op dit moment groei boven break-even draaien. "We moeten blijven inzetten en investeren op het ontwikkelen en innoveren van ons platform. Stil blijven staan in innovatie is geen optie. Het gevaar dat het alsnog misloopt, blijft reëel, zeker zolang je cash blijft verbranden", zegt Benny Willen. Om de groeispurt goed te managen, werd Cloudalize het afgelopen jaar begeleid door BEyond. Die accelerator voor Belgische groeibedrijven van Pulse Foundation maakte deze week bekend welke nieuwe bedrijven worden toegelaten tot het programma (zie kader BEyond laat tien nieuwe start-ups toe). "Een van de redenen om Cloudalize toe te laten, is dat we zo tonen dat we in België ook iets anders kunnen dan biotech, en dat we ook goede pure ICT-bedrijven hebben", zegt Emmanuelle Ghislain, de CEO van Pulse Foundation. "Het is onze bedoeling bedrijven te selecteren die best of class zijn, en daar is Cloudalize zeker bij." Met zijn technologie werkt Cloudalize ook mee aan een meer duurzame techwereld. GPU's - grafische processoren op videokaarten die nodig zijn voor artificiële intelligentie - verbruiken veel energie. Door in te zetten op groene datacenteroplossingen vermindert Cloudalize de energie die nodig is. "Bij een workstation zit de grafische kaart in het toestel zelf", legt Benny Willen uit. "Eén zo'n kaart verbruikt evenveel als een kleine microgolfoven. Wij vervangen die workstations en plaatsen de grafische kaart in het datacenter. Dat zorgt voor een efficiëntere koeling, een betere recycling en zelfs hergebruik van warmte, kortom een groenere IT-infrastructuur."