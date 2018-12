Gents biotechbedrijf Argenx sluit reuzendeal met Janssen voor geneesmiddel tegen leukemie

Het gaat om de grootste deal ooit voor het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf.

Cusatuzumab is een geneesmiddel in klinische ontwikkeling van argenx, dat bij testen beloftevolle resultaten oplevert voor acute bloedkanker. Argenx heeft nu een exclusieve en wereldwijde licentie- en samenwerkingsdeal met Janssen bereikt. De overeenkomst moet de ontwikkeling van Cusatuzumab versnellen, en ook verbreden naar andere leukemiepatiënten.

Argenx krijgt daarvoor 300 miljoen dollar van Janssen, en daarbovenop stapt het farmabedrijf voor 200 miljoen dollar in het kapitaal van argenx. Janssen, dochter van het Amerikaanse Johnson & Johnson, zal op die manier een kleine vijf procent van het kapitaal van argenx controleren. Potentieel kan daar nog eens 1,3 miljard dollar bijkomen als argenx bijkomende mijlpalen behaalt.

Janssen is verantwoordelijk voor de wereldwijde commercialisering, maar argenx kan daarin wel participeren. Voor de VS - de belangrijkse markt - is afgesproken dat argenx recht heeft op de helft van de winsten. Buiten de VS heeft het bedrijf recht op 'double digit'-royalties. Cusatuzumab is een geneesmiddel dat door argenx wordt ontwikkeld. Het wordt al getest op patiënten met acute leukemie, en in 92 procent van de patiënten slaat het geneesmiddel aan.

Argenx maakt sinds dit jaar deel uit van de Bel20, waar het Ablynx verving. Het is ook genoteerd op de Nasdaq. Het biotechbedrijf doet onderzoek naar geneesmiddelen tegen kanker en ernstige auto-immuunziekten, op basis van antilichamen in het bloed van lama's. .