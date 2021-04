De Groep van 10 heeft maandagnamiddag geen vooruitgang gemaakt in de loononderhandelingen. Zowel werkgevers als werknemers hebben vastgesteld dat het water tussen de twee kampen te diep is.

Daarom werd de voorzitter van de groep van tien, Bart De Smet (VBO), gevraagd om premier Alexander De Croo en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne in te lichten. Dat zegt ABVV-voorzitter Miranda Ulens maandagavond aan Belga.

De regering had de sociale partners tot 1 mei gegeven om een akkoord te bereiken, maar die deadline halen wordt volgens Ulens 'zeer idealistisch'. Dermagne werkte een nota uit waarin onder meer sprake is om een coronapremie toe te kennen, haalt Ulens aan. 'Maar de werkgevers interpreteren dat heel strikt en exclusief, terwijl wij als vakbonden dat net heel breed zien. Miljoenen mensen hebben hard gewerkt tijdens deze pandemie. Op die manier kan er bovendien een de facto koopkrachtverhoging komen bovenop de loonsverhoging van 0,4 procent.'

Aan werkgeverszijde is te horen dat de sfeer van de vergadering inderdaad 'zeker niet goed' was.

'Loonwet wijzigen'

ABVV zat maandagavond al samen met zijn achterban, de twee andere vakbonden doen dat dinsdag. Woensdag was een nieuwe vergadering van de Groep van 10 gepland, maar het is nog onduidelijk of die zal kunnen doorgaan. De bonden vinden dat in sectoren die goed presteren, de lonen met meer dan 0,4 procent moeten kunnen stijgen. Ze vragen ook dat de verstrenging van de loonwet uit 2017 wordt teruggedraaid. 'Die loonwet zet alles op slot, en dat is de basis die moet wijzigen', zei Ulens.

De werkgevers van hun kant hameren er op dat de bedrijven de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog doorspartelen, en eisen realiteitszin. Vorige week konden werkgevers en werknemers wel nog een akkoord bereiken over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Het ging toen om een bedrag voor de komende twee jaar van zowat 700 miljoen voor de sociale zekerheid van werknemers en de bijstand, en nog eens bijna 100 miljoen euro voor de zelfstandigen. Na dat akkoord noemde Dermagne het unaniem advies van de sociale partners hierover een belangrijke stap voor verder sociaal overleg, met name over de lonen.

