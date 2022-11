Het Antwerpse hof van beroep eist voorlopig geen verder expertenonderzoek naar de overname van Nyrstar door grondstoffengigant Trafigura in 2019. Dat blijkt uit een arrest dat donderdag openbaar werd gemaakt. Minderheidsaandeelhouders bij Nyrstar hadden nochtans jaren aangedrongen op zo'n onderzoek.

Trafigura reageert tevreden op het arrest. 'Het hof laat niet toe dat er nog bijkomend onderzoek zal plaatsvinden naar de herstructurering binnen Nyrstar, die volledig volgens de wet verliep en werd opgevolgd door internationale experten', meldt het bedrijf.

Het arrest staat wel los van andere zaken tussen de minderheidsaandeelhouders (vijftien procent) van Nyrstar en de meerderheidsaandeelhouders (Trafigura). Zo is er onder andere nog de 'procedure ten gronde' bij de ondernemingsrechtbank van Turnhout. De zaken slepen al ruim drie jaar aan. Ook bij beurswaakhond FSMA loopt een onderzoek.

Volgens Trafigura 'redde' de grondstoffenreus het kleinere Nyrstar bij de overname, en bleven er zo vijfhonderd jobs in ons land. De minderheidsaandeelhouders van zinkverwerker Nyrstar vonden de hele overname dan weer een blamage, waarbij Trafigura Nyrstar met opzet verzwakte om het nadien uit te kopen. Door het huidige arrest zegt minderheidsaandeelhouder Kris Vansanten zich 'ernstig zorgen te maken over het functioneren van ons rechtssysteem'.

'Maar onze kansen zijn nog niet verkeken', aldus Vansanten. 'De rechter heeft hier wel een verpletterende verantwoordelijkheid in kader van alle zaken aangespannen door minderheidsaandeelhouders. Wij hadden gevraagd om de overname te onderzoeken, de rechtbank zegt dat nu niet te willen doen. Waar is dan de bescherming van kleine aandeelhouders? Ik hoop op morele verontwaardiging.'

