Geen rechtszaak tegen Opel, autofabrikant betaalt miljoenenboete voor dieselfraude

De Duitse autofabrikant Opel heeft een boete van 64,8 miljoen euro aanvaard in het dieselschandaal. Het parket van Frankfurt had de boete opgelegd omdat verschillende dieselmodellen van Opel aanzienlijk meer vervuilende stoffen uitstootten dan aan de Duitse regulator KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) was gemeld.

