Er is uiteindelijk geen overnemer gevonden voor Mega World. Het bod van de enige (Duitse) kandidaat bleek onvoldoende en bevatte te veel randvoorwaarden.

Eerder deze maand raakte bekend dat een Duitse kandidaat-overnemer het oog had laten vallen op de 119 winkels van de failliet verklaarde winkelketen. Afgelopen vrijdag moesten alle kandidaat-overnemers hun bod indienen, maar uiteindelijk bleek het enige bod onvoldoende.

'Er was slechts één bod, van de Duitse firma die eerder al interesse toonde, maar die stelde zelf nog enkele randvoorwaarden en ook de prijs die ze bood was veel te laag', zegt curator Thierry Lammar maandag in een toelichting aan Belga.

'We hebben wel een overnemer voor de handelswaren in de 119 winkels gevonden, een Franse speler, maar dat is slechts een druppel op een hete plaat wat de schuldenlast betreft', klinkt het.

'Geen ernstig bod'

De Duitse kandidaat wilde de zekerheid dat alle handelspanden waarin Mega World-vestigingen waren ondergebracht ook aan hem zouden verhuurd worden, iets waar de curatoren onmogelijk konden op ingaan. 'Wij kunnen verhuurders niet verplichten om aan een bepaalde huurder te verhuren, en sommige huurcelen lopen af en zijn inmiddels aan andere bedrijven toegekend', zegt Lammar. 'Bovendien was het bod dat ze deden ook gewoon veel te laag, het was echt geen ernstig bod. Ze hadden duidelijk veel te weinig middelen om de onderneming over te nemen.'

Lees verder onder de video

Er is wel goed nieuws wat betreft de handelswaren in alle winkels. 'De handelsgoederen uit 119 winkels zijn aan één Frans bedrijf verkocht', zegt Lammar. 'Het gaat enkel om de handelswaren, niet om de inrichting van de winkels zoals rekken, kassa's of winkelmandjes. Daarvoor werken we nog aan een oplossing. Het leegmaken van de winkels was een prioriteit, dus we zijn blij dat we daar intussen mee verder kunnen', aldus de curator. Hoeveel die handelswaren zullen opbrengen, wil Lammar niet kwijt. 'Het gaat natuurlijk om een druppel op een hete plaat wat de schuldenlast betreft', zegt hij.

Inboedel

De 63 winkels waarvan de inboedel via veiling zou verkocht worden, zullen tegen eind januari leeggemaakt worden. De overige winkels worden tegen eind februari opgeruimd. De online veiling wordt vandaag opgeschort. Voor de stock die zich nog in de magazijnen bevindt, moeten de curatoren nog een oplossing zoeken. 'We zitten met het probleem dat er geen stocklijsten bestaan en alles ingepakt is op palletten met zwarte plastic errond', zegt Lammar. 'We hebben dus geen zicht op de inhoud van de stock. Er zijn twee opties: ofwel zoeken we kopers die de palletten 'blind' willen kopen, dus zonder te weten wat erin zit, ofwel moeten we alle palletten openen, noteren wat er exact in stock is en met die gegevens verder aan de slag gaan', besluit de curator.

