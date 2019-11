De Belgische groente- en fruitreus Greenyard heeft beslist om op eigen kracht verder te gaan. Een kapitaalverhoging of verkoop van de conservenactiviteiten is bijgevolg niet aan de orde. Dat heeft Greenyard maandag bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

De groente- en fruithandelaar meldt in het eerste halfjaar sneller en sterker te zijn hersteld dan verwacht. Greenyard kon de omzet stabiliseren op 1,97 miljard euro, en de aangepaste ebitda-winst (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) met meer dan 15 procent optrekken tot 47,6 miljoen euro. Netto rest een verlies van 44,9 miljoen euro, tegenover 68 miljoen euro verlies een jaar eerder.

Greenyard verwacht nu dat de aangepaste ebitda voor het hele boekjaar zal uitkomen tussen 88 en 93 miljoen euro. Dat is meer dan analisten hadden verwacht.

Het sneller dan voorziene herstel neemt volgens Greenyard de noodzaak weg om kapitaal aan te trekken of de verkoop van de Belgische 'prepared' activiteiten - de bereide producten en conserven - verder te onderzoeken. 'Greenyard beslist op eigen kracht verder te gaan', klinkt het bij de groep uit Sint-Katelijne-Waver.

Het Belgische Greenyard is een wereldwijde marktleider in verse, diepvries- en bereide groenten en fruit. De groep levert aan de belangrijkste supermarkten van Europa. Maar toenemende concurrentiedruk, de extreem droge zomer van 2018 en een grote terugroepactie wegens een listeriabesmetting in een Hongaarse fabriek zorgden voor tanende winsten en een groeiende schuld. Een transformatieplan werd op poten gezet, inclusief de verkoop van de conservenafdeling en een kapitaalverhoging.

Daar ziet Greenyard nu dus van af. De groep krijgt extra tijd van de banken om de schulden af te bouwen. De komende periode, aldus het bedrijf, zal de schuldgraad 'substantieel' verminderen. In een toelichting bij de halfjaarcijfers zegt co-CEO Hein Deprez dat het bedrijf 'hard teruggevochten' heeft en grote veerkracht heeft getoond.

Het aandeel Greenyard op Euronext Brussel klimt in een reactie maandagochtend fors hoger. Omstreeks 11u30 staat het aandeel 9,35 procent in de plus tot 6,08 euro.