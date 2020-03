Een interne doorstart vanuit het huidige management van CG Power Systems in Mechelen, behoort niet langer tot de mogelijkheden. Dat melden de curatoren woensdag.

Sinds het faillissement van transformatorenbouwer CG Power Systems, waar meer dan 500 mensen werken, onderhandelden de curatoren zowel met externe kandidaten als met het huidige management over een doorstart van het bedrijf. Die laatste optie blijkt niet langer op tafel te liggen.

'In het kader van deze gesprekken is inmiddels komen vast te staan dat een interne doorstart zoals eerder door het management, met de hulp van een private equity partner, niet langer tot de mogelijkheden behoort', melden de curatoren woensdag in een persmededeling. 'Er wordt door de curatoren nog verder met andere kandidaten onderhandeld. De overblijvende kandidaten lijken evenwel te mikken op een beperkter gedeelte van de activiteiten', ludit het.

Bij zo'n externe overname zouden wellicht minder getroffen medewerkers opnieuw aan het werk kunnen. 'In het scenario van een interne doorstart mikten we op het behoud van zo'n 200 personeelsleden', zegt meester Kris Van den Berghen. 'Bij een externe overname ligt dat aantal lager.'

De transformatorenbouwer CG Power Systems, het voormalige Pauwels Trafo, werd begin februari failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. Het bedrijf had het al maandenlang financieel erg moeilijk nadat de moedergroep van het bedrijf in India onder vuur kwam wegens fraude. Behalve de fabriek in Mechelen had CG Power Systems ook een kleinere vestiging in Charleroi.

