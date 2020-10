De ondernemingsrechtbank in Dendermonde heeft het overnameplan van de verlieslatende warenhuisketen Wibra afgewezen. Dat melden het bedrijf en de socialistische en christelijke vakbonden donderdag.

De Nederlandse eigenaars van Wibra mikten op een doorstart van 36 van de 81 winkels. Wibra ziet na de uitspraak nog steeds een toekomst in België en bekijkt nu verdere stappen, aldus een woordvoerder, die zegt dat de overname 'vooral op juridische grond' werd verworpen.

Zowel ACV Puls als BBTK zegt dat de rechtbank het overnameplan afwees omdat Wibra niet bereid zou zijn geweest om de het vakantiegeld en de eindejaarspremies van het overgenomen personeel uit te betalen. 'Dit is volgens de rechtbank tegen de geldende wetgeving', aldus ACV Puls, dat betreurt dat de 439 werknemers nu in de onzekerheid blijven zitten.

Wibra zegt 'de ongerustheid van de getroffen medewerkers met betrekking tot hun vergoedingen' te begrijpen. 'In de afgelopen weken heeft de onderneming alle wettelijke middelen aangewend om de lonen en alle gepresteerde overuren correct uit te betalen. In het kader van de lopende gerechtelijke procedure kon Wibra echter geen bijkomende garanties bieden', luidt het.

Faillissement

Volgens de bonden zal het bedrijf nu de boeken moeten neerleggen. Ook Wibra zelf stelt dat de winkelketen nu 'in de richting geduwd' wordt om een faillissement aan te vragen voor alle 81 Belgische winkels, maar blijft er wel van overtuigd dat 'voor een aanzienlijk deel van de winkels een duurzame toekomst in België mogelijk is'.

'Deze uitspraak verandert niets aan ons voornemen om in België te blijven', zegt Bas Duijsens, gedelegeerd bestuurder van Wibra België. 'We zullen dan ook in de komende dagen nagaan hoe we in de huidige omstandigheden en met een vergelijkbaar aantal winkels en personeelsleden, zoals ook voorgesteld in de WCO-procedure (gerechtelijke reorganisatie, red.), verder kunnen. We zullen daartoe opnieuw in overleg treden met de gerechtsmandatarissen. Indien dit geen oplossing biedt, overwegen we om een faillissement aan te vragen. Dit zal in ieder geval de afhandeling versnellen en een doorstart op korte termijn mogelijk maken.'

Factuur

Vooral de socialistische vakbond BBTK is hard voor de directie van Wibra en hekelt onder meer dat de 'factuur doorgeschoven wordt naar de maatschappij via het fonds van sluiting van ondernemingen'. 'Dat de aandeelhouders jarenlang boekhoudkundige winsten uit de onderneming lieten wegvloeien zonder een spaarpotje voor in slechte tijden aan te leggen, maakt het alleen nog maar erger. Daarnaast ontving Wibra over de jaren heen miljoenen korting van sociale zekerheidsbijdragen. Kortingen die gecreëerd werden om jobs te creëren of op zijn minst te behouden', klinkt het in de reactie.

BBTK onderzoekt nu of de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen gesteld worden. 'We kunnen spreken van een kennelijk grove fout', zegt secretaris Bart Leybaert. 'Dit principe geldt immers indien men een ernstig verlieslatende activiteit voortzet met miskenning van de belangen van de schuldeisers en wanneer men handelsactiviteiten verricht zonder over de nodige financiële middelen te beschikken. Dit zou betekenen dat de werknemers hun financiële schade kunnen verhalen bij de bestuurders', aldus Leybaert.

Wibra België is zwaar verlieslatend. Eind juli vroeg het bedrijf de gerechtelijke reorganisatie aan. De keten wilde met 36 van de 81 winkels, het hoofdkantoor in Temse en 183 van de huidige 439 medewerkers een doorstart maken.

