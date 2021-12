De CEO's van Belgische beursgenoteerde bedrijven hebben vorig jaar minder en lagere bonussen gekregen. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de Vlerick Business School, zo schrijven De Tijd en L'Echo donderdag.

In coronajaar 2020 zagen vooral de kleinere en middelgrote beursgenoteerde bedrijven de lonen dalen: van gemiddeld 488.000 naar 423.000 euro voor de bedrijven in de Bel Mid-index, en van 477.000 naar 426.000 euro in de Bel Small-index. In de Bel20, de index van de grootste 20 Belgische beurskleppers, was er wel een lichte toename van 700.000 naar 713.000 euro.

De topmanagers leverden het meest in op hun bonussen. In 2019 deed niemand het zonder bonus, in 2020 was dat 31 procent. Een zogenaamde langetermijnvergoeding, meestal in de vorm van aandelen(opties), werd wel toegekend aan twee derde van de Bel20-CEO's. Bij de kleinste bedrijven kreeg een op de drie zo'n extra vergoeding.

