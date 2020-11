De ondernemingsrechtbank van Mechelen heeft maandag het verzoek tot opstellen van een gerechtelijk reorganisatieplan voor Mega World onontvankelijk verklaard. De rechtbank stelde twee voorlopige bewindvoerders aan die het beheer van de keten zullen voeren.

De ondernemingsrechtbank oordeelde dat bij het verzoek onvoldoende correcte cruciale stukken werden gevoegd die een juist financieel beeld geven van de onderneming. Daarom werd besloten het verzoek onontvankelijk te verklaren.

Twee voorlopige bewindvoerders, Thierry Lammar en Kristin Van Hocht, werden aangesteld. Zij zullen de onderneming de komende tijd beheren en zullen wellicht nagaan of aan alle faillissementsvoorwaarden werd voldaan om de boeken neer te leggen.

Mega World nam winkelketen Blokker in België over en diende op 15 oktober een verzoekschrift in om de gerechtelijke reorganisatieprocedure op te starten. De bedoeling van Mega World was om bescherming tegen de schuldeisers te krijgen, maar om welke schulden het gaat en hoe groot de put is, blijft onduidelijk.

Directeur Rudy Claes liet weten dat het bedrijf een herstelplan heeft opgesteld met de focus op kostencontrole. Dat herstelplan bleek voor de rechtbank onvoldoende en niet realistisch. Er werd uitgegaan van een verdubbeling van de omzet wat door de nieuwe coronamaatregelen en lockdown sowieso zeer moeilijk zou worden.

De voorbije maanden werden al heel wat vragen gesteld bij de overname door de Nederlandse zakenman Dirk Bron. Die heeft een kwalijke reputatie in zijn thuisland en moet er zelfs terechtstaan voor fraude. Vakbond ACV Puls diende twee weken geleden een klacht in tegen Bron.

