Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft het Duitse bedrijf Siemens officieel gevraagd om een in Canada herstelde turbine terug te geven, om zo de verdere werking van de Nord Stream-gaspijplijn te verzekeren.

De turbine in kwestie is essentieel voor het functioneren van een gascompressiestation van de pijpleiding, zegt Gazprom. Nord Stream ligt momenteel stil voor onderhoud, en de Europese landen vrezen dat Moskou een technisch motief inroept om de leveringen niet te hervatten en zo druk uit te oefenen.

Siemens had de turbine naar Canada gestuurd om hersteld te worden. Ondanks de westerse sancties tegen Moskou heeft Ottowa aangekondigd dat het de turbine naar Duitsland terug zou sturen, en Siemens zou die vervolgens aan Gazprom kunnen overhandigen. Maar de Russen zeggen over geen enkele garantie te beschikken dat ze de turbine weer in handen kunnen krijgen.

'Op 15 juli heeft Gazprom officieel een verzoek gestuurd aan Siemens om de documenten te verkrijgen die de export naar Rusland toelaten", aldus het bedrijf zaterdag in een persbericht. "Gazprom rekent op Siemens om, onvoorwaardelijk, zijn verplichtingen na te komen over het herstel en onderhoud van de gasturbinemotoren, waarvan de betrouwbaarheid van de werking van Nord Stream en de aardgasleveringen aan Europese consumenten afhankelijk zijn.'

Voor Nord Stream werd stilgelegd was de levering van gas via die pijplijn al ingeperkt. Toen werd ook al de Siemens-turbine ingeroepen. Deze moeilijkheden komen er nu de Europese landen hun reserves proberen gevuld te krijgen voor de winter.

