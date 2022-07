Het Russische gasbedrijf Gazprom gaat de gasleveringen aan Europa via de Nord Stream 1-pijpleiding door de Oostzee nog verder verminderen. Vanaf woensdag zal er nog maar 33 miljoen kubieke meter gas per dag - goed voor 20 procent van de maximumcapaciteit - door de belangrijkste pijpleiding naar Duitsland stromen, zo maakte het concern maandag bekend.

Volgens Gazprom is er nog een andere turbine, die cruciaal is voor de bevoorrading, aan een onderhoud toe. De Russische president Vladimir Poetin had vorige week al gewaarschuwd dat de gasleveringen via Nord Stream 1 rond 26 juli verder zouden kunnen worden beperkt wegens een noodzakelijk onderhoud van de turbines die door het Russische energiebedrijf worden gebruikt.

Berlijn heeft al gereageerd en stelde dat er geen sprake is van 'een technische reden' maar dat het gaat om 'een politieke beslissing'.

De gaspijpleiding werd pas vorige week donderdag heropgestart na een jaarlijks onderhoud. De vrees bestond aanvankelijk dat Moskou het onderhoud zou aanwenden om de gaskraan definitief dicht te draaien, maar dat was niet het geval. In juni werd de capaciteit wel al met 60 procent teruggeschroefd.

In een reactie op de aankondiging schoot de gasprijs maandagnamiddag meer dan 10 procent hoger.

Volgens Gazprom is er nog een andere turbine, die cruciaal is voor de bevoorrading, aan een onderhoud toe. De Russische president Vladimir Poetin had vorige week al gewaarschuwd dat de gasleveringen via Nord Stream 1 rond 26 juli verder zouden kunnen worden beperkt wegens een noodzakelijk onderhoud van de turbines die door het Russische energiebedrijf worden gebruikt. Berlijn heeft al gereageerd en stelde dat er geen sprake is van 'een technische reden' maar dat het gaat om 'een politieke beslissing'. De gaspijpleiding werd pas vorige week donderdag heropgestart na een jaarlijks onderhoud. De vrees bestond aanvankelijk dat Moskou het onderhoud zou aanwenden om de gaskraan definitief dicht te draaien, maar dat was niet het geval. In juni werd de capaciteit wel al met 60 procent teruggeschroefd. In een reactie op de aankondiging schoot de gasprijs maandagnamiddag meer dan 10 procent hoger.