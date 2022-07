Gasprijs stijgt tot hoogste peil sinds maart

De gasprijs is dinsdag verder de hoogte in gegaan, na de aankondiging van Gazprom maandag dat er vanaf morgen minder gas zal worden geleverd via de pijpleiding Nord Stream 1. De gasprijs op de termijnmarkt piekte op 190,49 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds 9 maart.