Het Belgisch-Nederlandse farmaceutische bedrijf Galapagos heeft een miljardendeal gesloten met het Amerikaanse biotechbedrijf Gilead. Dat betaalt 3,95 miljard dollar voor toegang tot de medicijnen in ontwikkeling van Galapagos en investeert 1,1 miljard euro in aandelen. De Amerikanen gaan ook akkoord om in de komende tien jaar geen overnamebod te doen op het bedrijf met hoofdkwartier in Mechelen.

De tienjarige R&D-samenwerking geeft Gilead toegang tot het huidige en toekomstige portfolio van kandidaat-medicijnen van Galapagos. Daarop kan Gilead exclusief een licentie verwerven. Ook de onderzoeksdivisie van Galapagos, die meer dan 500 wetenschappers telt, en het onderzoeksplatform van het Belgisch-Nederlandse bedrijf, mag Gilead aanwenden. Het Amerikaanse bedrijf zal ook twee personen voordragen om te zetelen in de raad van bestuur van Galapagos.

Gilead betaalt daarvoor 'upfront' 3,95 miljard dollar. Daarnaast investeert het 1,1 miljard dollar in aandelen, waardoor zijn belang in Galapagos toeneemt van 12,3 naar 22,1 procent. De Amerikanen betalen 140,59 euro per aandeel, zowat 10 procent meer dan de slotkoers van Galapagos op vrijdag. Op termijn kan Gilead zijn belang nog vergroten tot 29,9 procent.

De overeenkomst legt ook vast dat Gilead in de komende tien jaar geen overnamepoging mag doen van Galapagos of zijn belang in het bedrijf mag verhogen boven 29,9 procent. Het geld van Gilead zal Galapagos aanwenden om zijn onderzoek en klinische programma's uit te breiden en te versnellen, klinkt het. De transactie wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 afgerond.

Galapagos en Gilead werkten al nauw samen bij de ontwikkeling van filgotinib. Ze verwachten het medicijn later dit jaar in Europa te introduceren, en volgend jaar in de Verenigde Staten. Gilead betaalde eerder honderden miljoenen aan Galapagos, in ruil voor de Amerikaanse verkooprechten van het middel.

Aandeel klimt hoger

Het aandeel van het Belgisch-Nederlandse farmaceutische bedrijf Galapagos is maandagochtend meer dan 15 procent hoger geklommen op de Brusselse beurs. Ook op de Amsterdamse beurs was het aandeel van Galapagos in trek: na enkele minuten handelen dikte het ook daar ruim 15 procent aan.