Het biotechnologiebedrijf Galapagos, de 3D-animatiestudio Cyborn en de drankenhandel AsterX Dranken zijn door Trends uitgeroepen tot de Ambassadeurs van de Antwerpse Gazellen. Voor Galapagos was het een dubbelslag, het biotechbedrijf is als snelste groeier van de afgelopen twintig jaar ook bekroond tot Supergazelle.

De redactie van Trends detecteert elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De snelle groeiers die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar twintigste editie toe. Als de coronamaatregelen het toelaten, vieren we dat met een feestelijk evenement op 30 september in Brussel.

Deze week is het de beurt aan de provincie Antwerpen. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. In de komende weken volgen de Gazellen van West- en Oost-Vlaanderen. De cyclus sluit af op 21 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Trends Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of 'Ambassadeur'. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlandse onderneming zijn.

Ambassadeur grote bedrijven én supergazelle: Galapagos

De snelste groeier van de grote bedrijven in Antwerpen is Galapagos. Het biotechnologiebedrijf met hoofdkantoor in Mechelen is al jaren een vaste waarde in onze rangschikking. Het is geen toeval dat Galapagos ook de award van de Supergazelle wint, de snelste groeier van de voorbije twintig jaar.

2019 was een topjaar voor het biotechnologiebedrijf met onder meer een deal met het Amerikaanse Gilead. Recent liep Galapagos tegen enkele tegenvallers aan. "Gelukkig word je daar niet van. Het is in de eerste plaats jammer voor de patiënten aan wie we lange tijd een boodschap van hoop hadden gegeven", reageert Jan Van Der Schueren, de directeur van de Mechelse site. "Maar falen is eigen aan de biotechsector. We laten het hoofd niet hangen. We hebben veel bijgeleerd. We blijven pionieren voor patiënten."

De grootste hoop stelt Galapagos in het onderzoeksprogramma Toledo, een innovatief platform voor de ontwikkeling van medicijnen tegen ontstekingsziekten zoals reuma. "De preklinische experimenten leverden zeer beloftevolle data op. Toledo heeft potentieel in inflammatoire ziektebeelden. Maar we zijn er nog lang niet. In de klinische studies zitten we nu in de tweede fase. Dat betekent dat we nog minstens vijf jaar te gaan hebben", zegt Jan Van Der Schueren.

Ambassadeur middelgrote bedrijven: Cyborn

Bij de middelgrote bedrijven voert EDC Motiva uit Wommelgem de ranking aan. De vennootschap is het Europese distributiecentrum van de Costa Ricaanse producent van borstimplantaten. Zoals bekend komen dochters van buitenlandse ondernemingen niet in aanmerking voor de Ambassadeurstitel. De eer gaat naar Cyborn uit Borgerhout. De producent van 3D-animatiefilms, -miniseries en -games was vorig jaar al de Ambassadeur bij de kleine bedrijven. Oprichter en CEO Ives Agemans voerde een strategische koerswijziging door waardoor het bedrijf zonder al te veel kleerscheuren door de coronacrisis kwam.

"We hebben de focus verlegd van de coproductie van animatiefilms naar producties en diensten waarbij realistische 3D-karakters een belangrijke rol spelen", zegt Ives Agemans. Voor de uitwerking van die karakters heeft de animatiestudio een eigen motioncapturestudio en software ontwikkeld. "Het was de juiste keuze. De coproductie van 3D-animatiefilm is een pak risicovoller. In die wereld gaat het meestal om complexe constructies met vrij ondoorzichtige distributiekanalen en je bent sterk afhankelijk van subsidies." In het najaar lanceert Cyborn een eerste eigen game met virtuele realiteit: Hubris, part 1.

Ambassadeur kleine bedrijven: AsterX Dranken

Drankenhandel AsterX Dranken uit Waarloos is de snelste groeier bij de Antwerpse kleine bedrijven. Het is een voorbeeld van familiaal ondernemerschap. Na de verkoop van de doe-het-zelfzaak stortte de familie Devrieze zich op de drankenhandel. Met succes. Het verhaal begon in 2015 met de opening van een eerste winkel in Rumst. Nauwelijks zes jaar later telt AsterX Dranken al vier winkels: in Boom, Bornem, Waarloos en Heist-op-den-Berg. Die laatste vestiging is het gevolg van de recente overname van De Kievit op 1 maart.

"We zetten zwaar in op beleving in de winkel. Daarnaast doen we heel wat acties. Normaal organiseren we jaarlijks samen met heel wat leverancier een groot ginfestival. Met 5000 bezoekers is dat telkens een succes. Door corona kan dat dit jaar niet", vertelt Ruben Devrieze, bestuurder bij AsterX Dranken. "We profileren ons ook graag als partner voor kleine en grote feesten. We hebben heel wat verhuurmateriaal: van glazen en koelkasten tot een tapwagen. We hebben ook geïnvesteerd in een glazenwasmachine."

AsterX Dranken is samen met meer dan honderd andere drankenhandels aangesloten bij Prik&Tik. Door de aankopen te bundelen, kan de organisatie betere voorwaarden bedingen bij de leveranciers. "Ons assortiment bestaat uit maar liefst 8000 dranken", zegt Ruben Devrieze.

