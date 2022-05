Frontline verhoogt belang in Euronav

De Noorse olietankerrederij Frontline heeft zijn belang in de Belgische sectorgenoot Euronav verhoogd, maakt het persagentschap Bloomberg bekend. De Noren kochten bijkomend 2,95 procent via een aandelenruil, en zouden nu bijna 13 procent van Euronav in handen hebben. De operatie gebeurde via 'private onderhandelingen', aldus Bloomberg. Frontline zegt ook dat het zijn plannen voor een fusie met Euronav wil realiseren via een vrijwillig ruilbod.