De wereldwijde fusie- en overnamemarkt van ondernemingen daalde sterk in de eerste helft van 2022. Vooral in de Verenigde Staten nam het transactievolume af, maar Europa kan volgen, zegt Frederiek Adams, vennoot van Allen & Overy Belgium.

Allen & Overy publiceert een rapport, waaruit blijkt dat de volumewaarde van fusies en overnames van ondernemingen wereldwijd met een vijfde is gedaald. Vanwaar die evolutie?

FREDERIEK ADAMS. "Er is veel onzekerheid over de waardering waartegen bedrijven of onderdelen ervan in de markt geplaatst kunnen worden. Dat is een gevolg van de turbulenties rond de oorlog in Oekraïne en de inflatie. De rentestijging maakt het bovendien moeilijk de overnames extern te financieren. De sterkste daling van fusies en overnames was er in de gezondheidssector (-45% in volumewaarde), gevolgd door de technologiebedrijven (-25%)."

Vastgoedtransacties doet het daarentegen erg goed. hoe komt dat?

ADAMS. "De volumewaarde van fusies en overnames in de vastgoedsector hield dit jaar wereldwijd stevig stand, er was een stijging van 16 procent, de hoogste piek in tien jaar. Na een afkoeling tijdens pandemie nam het optimisme in 2022 toe. Activa profiteerden van de langverwachte verandering in het consumentengedrag, zoals het succes van onlinewinkelen en de versterking van de cloudactiviteit. Investeringen in logistiek voor huis- aan huisleveringen kenden een boost. Ons eigen kantoor stond bijvoorbeeld de transactie bij van de laatstemijllogistieker Mileway uit de portfolio van Blackstone's, goed was voor een dealwaarde van 21 miljard euro."

Vooral in de VS vertraagde de fusie- en overnamemarkt. Hoe is de evolutie in Europa en ons land?

ADAMS. "De daling in de VS is uiteraard een gevolg van de rentestijging die de Fed doorvoerde. Vooral in Europa was er heel wat onzekerheid in de eerste fase van de oorlog in Oekraïne, maar uiteindelijk bleef het aantal transacties in de eerste jaarhelft op peil. Ook ons kantoor in Brussel draait op volle toeren. Zo werkten we mee aan de verkoop van de Antwerpse chemicaliëndistributeur Manuchar door Ackermans & van Haaren aan het private-equityfonds Lone Star. Ook waren we adviseur bij de verkoop van de Melse isolatiegroep Ipcom door de private-equityspecialist Astorg aan sectorgenoot Alpha Private Equity.

"Ook in Europa verwachten we dat een daling van de rentetarieven de financiering van transacties kan bemoeilijken. Aan het begin van de zomer werden nochtans heel wat nieuwe verkoopdossiers geopend. Veel cliënten vroegen al de verkoop van een onderneming of onderdelen ervan versneld door te voeren, voor de situatie helemaal moeilijk in te schatten wordt. De onzekerheid over de markt en de parameters van de operaties neemt toe, en dat dreigt de overname- en fusie-activiteit te verlammen."

Allen & Overy publiceert een rapport, waaruit blijkt dat de volumewaarde van fusies en overnames van ondernemingen wereldwijd met een vijfde is gedaald. Vanwaar die evolutie?FREDERIEK ADAMS. "Er is veel onzekerheid over de waardering waartegen bedrijven of onderdelen ervan in de markt geplaatst kunnen worden. Dat is een gevolg van de turbulenties rond de oorlog in Oekraïne en de inflatie. De rentestijging maakt het bovendien moeilijk de overnames extern te financieren. De sterkste daling van fusies en overnames was er in de gezondheidssector (-45% in volumewaarde), gevolgd door de technologiebedrijven (-25%)."Vastgoedtransacties doet het daarentegen erg goed. hoe komt dat?ADAMS. "De volumewaarde van fusies en overnames in de vastgoedsector hield dit jaar wereldwijd stevig stand, er was een stijging van 16 procent, de hoogste piek in tien jaar. Na een afkoeling tijdens pandemie nam het optimisme in 2022 toe. Activa profiteerden van de langverwachte verandering in het consumentengedrag, zoals het succes van onlinewinkelen en de versterking van de cloudactiviteit. Investeringen in logistiek voor huis- aan huisleveringen kenden een boost. Ons eigen kantoor stond bijvoorbeeld de transactie bij van de laatstemijllogistieker Mileway uit de portfolio van Blackstone's, goed was voor een dealwaarde van 21 miljard euro."Vooral in de VS vertraagde de fusie- en overnamemarkt. Hoe is de evolutie in Europa en ons land?ADAMS. "De daling in de VS is uiteraard een gevolg van de rentestijging die de Fed doorvoerde. Vooral in Europa was er heel wat onzekerheid in de eerste fase van de oorlog in Oekraïne, maar uiteindelijk bleef het aantal transacties in de eerste jaarhelft op peil. Ook ons kantoor in Brussel draait op volle toeren. Zo werkten we mee aan de verkoop van de Antwerpse chemicaliëndistributeur Manuchar door Ackermans & van Haaren aan het private-equityfonds Lone Star. Ook waren we adviseur bij de verkoop van de Melse isolatiegroep Ipcom door de private-equityspecialist Astorg aan sectorgenoot Alpha Private Equity."Ook in Europa verwachten we dat een daling van de rentetarieven de financiering van transacties kan bemoeilijken. Aan het begin van de zomer werden nochtans heel wat nieuwe verkoopdossiers geopend. Veel cliënten vroegen al de verkoop van een onderneming of onderdelen ervan versneld door te voeren, voor de situatie helemaal moeilijk in te schatten wordt. De onzekerheid over de markt en de parameters van de operaties neemt toe, en dat dreigt de overname- en fusie-activiteit te verlammen."