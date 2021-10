De Belgische 'fastgood'-keten Exki is een slachtoffer van het massale telewerken. Het buigt daarom zijn activiteiten om, met slimme koelkasten in bedrijven en thuisbezorging van maaltijdboxen. CEO Frédéric Rouvez zet de plannen uiteen.

Volgens Frédéric Rouvez maakt de Belgische fastfoodketen Exki de ingewikkeldste periode uit haar geschiedenis door. De vestigingen in kantoorgebieden worden hard getroffen door het telewerken. Maar het bedrijf werkt hard aan de lancering van nieuwe diensten. Exki blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. De CEO praat over de uitdagingen van het herstel. FRÉDÉRIC ROUVEZ. "In België zijn ze allemaal open, behalve die naast het conferentiecentrum van de Europese Commissie, die binnenkort weer opent. In Frankrijk zijn er nog een tiental gesloten, vooral in luchthavens. Gemiddeld halen we 66 procent van onze omzet van 2019. In september was er een positieve dynamiek. De leerlingen gaan weer naar school, de ouders komen terug naar kantoor." ROUVEZ. "De omzet zal weer even hoog zijn als in het verleden, maar op een andere manier." ROUVEZ. "De werknemer die naar kantoor komt, zal om een andere ervaring vragen dan wanneer hij of zij telewerkt. De kantine zal niet meer noodzakelijk bestaan uit een grote keuken met rijen tafels. Het zal een plaats zijn waar mensen op elk moment iets kunnen delen: een kopje koffie, een maaltijd, een dessert, een snack of zelfs een ontbijt, met kleine, afgezonderde vergaderzalen, fauteuils, hoge tafels, enzovoort. "We zullen slimme koelkasten leveren, die geplaatst kunnen worden in gedeelde werkruimtes of in bedrijven die hun kantine willen upgraden. Exki zal ook een virtuele kantine zijn. De koelkasten, waarvoor de bedrijven abonnementsgeld zullen betalen, worden elke dag bevoorraad. De werknemers kunnen de koelkast openen met een QR-code en een gerecht kiezen. De rekening wordt automatisch betaald via de eerder geregistreerde betaalmethode. Het tweede aanbod dat wij in bedrijven zullen lanceren, is levering. Via de ExkiAtWork-applicatie kan een werknemer eten laten brengen. Wij zullen een lokale partner kiezen die bijvoorbeeld per bakfiets aan bedrijven kan leveren." ROUVEZ. "Wij geven er de voorkeur aan dat zelf af te handelen, omdat er heel wat sociale problemen bij die spelers zijn." ROUVEZ. "We ontwikkelen nog een andere dienst: ExkiAtHome, waarmee we thuiswerkers een abonnement op maaltijdboxen aanbieden." ROUVEZ. "Identiteit is belangrijk, de herkenning door de klanten. Ons DNA is sterker dan ooit, en we gaan steeds verder in wat we ontwikkelen. Vanaf dag één hebben wij een bestaansreden gehad: gezond, duurzaam, lekker, milieu- en mensvriendelijk voedsel toegankelijk maken voor mensen met haast. Het is inderdaad moeilijker vandaag, maar ik geloof in onze identiteit." ROUVEZ. "Met ons eigen geld. Wij hebben ons kapitaal vorig jaar met 3 miljoen euro verhoogd. Dat was nodig om de verhouding tussen de schuld en het eigen vermogen weer in evenwicht te brengen. Als we meer geld nodig hebben, denk ik niet dat we veel moeite zullen hebben om dat bijeen te krijgen, ook via onze aandeelhouders" (de Gentse familie Dossche met 67% en het familiebedrijf Iris Belgium met 18%, de rest is in handen van Frédéric Rouvez, nvdr). ROUVEZ. "We hebben drie restaurants in België gesloten. Dat waren vestigingen die nog niet lang open waren, in streken die nog in ontwikkeling zijn. De meeste andere restaurants liggen in gemengde gebieden." ROUVEZ. "Ongeveer 50 van de 450 werknemers in België hebben ons tijdens de crisis verlaten. Sommige van onze voormalige werknemers zijn in de retail aan de slag gegaan, en ik begrijp hen. "Onlangs hebben we een wervingscampagne voor studenten gelanceerd, waarvoor we 220 aanmeldingen hebben ontvangen. We hebben geleidelijk mensen teruggebracht die nog werkloos waren, en we hebben nog een paar mensen extra nodig." ROUVEZ. "Wij ondervinden dat al in onze Franse vestigingen met de gezondheidspas. Het is een extra beperking die ons bedrijf benadeelt. Is het een goede maatregel? Ik weet niet zeker of de vaccinatiegraad het laagst is in de steden waar de mensen het meest gaan eten. Ik denk dat er geschikter maatregelen zijn, zoals preventie via de sociale buurtwerkers. Maar als mij wordt gevraagd die controle toe te passen, zal ik het doen." ROUVEZ. "Ik zei altijd dat een beslissing met drie mensen een vergadering vergt. Om met twee mensen te beslissen is een telefoontje nodig. Alleen beslissen vereist geen van beide. Het is een grap, natuurlijk, ook al is het enigszins waar. Maar ik ben nooit alleen. Ik ben omringd door bekwame, gemotiveerde mensen. Tijdens de crisis voelde ik meer dan ooit de steun van de aandeelhouders. "Het heeft me gedwongen mezelf opnieuw uit te vinden in de manier waarop ik beslissingen neem. Ik communiceer nu veel meer met de aandeelhouders, maar ook met de leden van het directiecomité. We wisselen ideeën uit, vergelijken standpunten en boeken zo sneller vooruitgang."