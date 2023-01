Het defensiebedrijf OIP uit Oudenaarde heeft 33 Leopard-gevechtstanks staan in een filiaal in Doornik. Maar die kunnen niet zomaar snel geleverd worden aan Oekraïne. Gedelegeerd bestuurder Freddy Versluys legt uit waarom. "Die tanks hebben tien tot vijftien jaar stilgestaan. We moeten ze volledig moderniseren, en dat betekent duizenden werkuren". Bovendien weigerde Duitsland tot nu exportvergunningen.

Welke tanks hebt u precies staan in Doornik?FREDDY VERSLUYS. "We hebben 33 gevechtstanks Leopard 1 A5. De Leopard 1 dateert uit de jaren zestig, en werd diverse keren gemoderniseerd. De A5's werden aan het begin van de jaren negentig gemoderniseerd. Het zijn tanks van 44 ton. De Leopard 2 is het nieuwste type, maar die hebben wij niet."En toch staan ze, bijna een jaar na de start van de oorlog in Oekraïne op 24 februari, nog altijd in Doornik.VERSLUYS. "Er is heel veel vraag naar. Van Oekraïne, maar ook van andere Europese landen. Maar het is allemaal veel complexer dan gedacht. Vooraleer wij de tanks kunnen exporteren, moeten we een exportvergunning krijgen. Die moet zowel door Duitsland als door het Waals Gewest worden geleverd. Duitsland heeft pas onlangs beslist dat het Leopard 2-tanks aan Oekraïne zal leveren. Voordien werden geen exportvergunningen geleverd. Er zijn nog altijd geen exportvergunningen voor de Leopard 1, maar die zullen nu wel komen. Als de Leopard 2 geleverd kan worden, zal dat ook voor de eerste versie kunnen. Dat is het minder moderne broertje."Zijn die tanks klaar voor militaire operaties?VERSLUYS. "We kunnen ze uiteraard altijd op een vrachtwagen zetten. Maar de kans is groot dat ze dan defect zijn, als ze er in Oekraïne afrollen. Die tanks hebben tien tot vijftien jaar stilgestaan. Ze kunnen rijden, maar vooral de elektronica werd niet vernieuwd. Er ontbreken sensoren. Het vuurleidingsysteem moet volledig worden vernieuwd. Het zijn tanks met een 105 millimeterkaliber. Daarmee wil je in het veld toch doelgericht kunnen vuren."Hoe lang duurt het vooraleer de tanks klaar zijn?VERSTUYFT. "Een grondige vernieuwing van het vuurleidingsysteem neemt tien tot twaalf maanden in beslag. Een grondige vernieuwing van de bepantsering kan tot 24 maanden duren. Een nieuwe tank bouwen, duurt vijf jaar. De markt staat onder zeer zware druk. Er is een tekort aan allerlei onderdelen en wisselstukken. OIP heeft gelukkig een grote voorraad van allerlei halfgeleiders en andere elektronica-onderdelen. Je moet er bij de levering ook voor zorgen dat de hele logistieke keten in orde is. Je moet wisselstukken ter plaatse hebben."OIP had die Leopard 1-tanks toch al in orde kunnen brengen, zonder groen licht van de Duitse regering voor exportvergunningen?VERSTUYFT. "Wij steken er geen werk in als we niet zeker zijn van de uiteindelijke levering. Zo'n tank gevechtsklaar maken voor het slagveld betekent 600 tot 1.000 werkuren. Dat kan, als je vier mensen daar een maand aan laat werken."