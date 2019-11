De opwarming van de aarde in beeld brengen, methaan opsporen in de atmosfeer van Mars, voorkomen dat transmigranten zich op de Noordzee wagen, soldaten door muren laten kijken. Het kan allemaal met de cameratechnologie van OIP uit Oudenaarde. Al betaalt het bedrijf daarvoor een hoge prijs.

Weinig bedrijven vieren hun honderdste verjaardag in de schaduw. OIP uit Oudenaarde feestte bewust in de luwte. "We willen het niet aan de grote klok hangen, al zouden we misschien beter eens een charmeoffensief lanceren", zegt CEO Freddy Versluys tijdens een exclusieve rondleiding door de productievestiging.

...