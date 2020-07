De 53-jarige Fransman Xavier Pichon wordt vanaf 1 september de nieuwe CEO van telecombedrijf Orange Belgium. Hij volgt dan zijn landgenoot Michaël Trabbia op. Dat heeft de raad van bestuur van Orange Belgium beslist, meldt het telecombedrijf dinsdag in een persbericht.

Pichon heeft 20 jaar ervaring als lid van het uitvoerend comité in grote bedrijven, zoals de Bouygues Group. In 1998 stapte hij over naar Orange, waar hij onder meer financieel directeur was bij Orange France. Zijn laatste rol was vice-CEO bij Orange France. Hij was ook voorzitter en lid van de raad van bestuur van verschillende filialen van de groep. In oktober 2018 ging hij aan de slag bij de Boston Consulting Group.

'Met zijn 20 jaar ervaring in telecommunicatie en een sterke focus op financiën, geavanceerde technologieën en transformatie, is Xavier perfect op de hoogte van de telecomsector en zijn bedrijfsmodel', zegt Johan Deschuyffeleer, voorzitter van de raad van bestuur van Orange Belgium, in het persbericht.

Orange meldt dat Pichon wordt geprezen voor zijn 'leidinggevende kwaliteiten, zijn sterke strategische expertise en zijn ruime ervaring met relaties tussen investeerders en stakeholders'.

De 53-jarige Fransman studeerde af aan de 'Ecole de la Chambre de Commerce et de l'Industrie' van Parijs. Hij is getrouwd en vader van vijf kinderen.

Michaël Trabbia was vier jaar topman bij Orange Belgium. Hij trekt nu naar de Orange Group in Parijs, waar hij benoemd is tot technologie- en innovatiedirecteur (Chief Technology and Innovation Officer).

