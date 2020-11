Het Franse Heetch, concurrent van taxiplatform Uber, start vrijdag met zijn taxi-app in Antwerpen, Gent en Leuven. Het bedrijf was eerder al actief in Brussel. Donderdag raakte bekend dat Heetch zich opmaakte voor een lancering in Antwerpen.

"Wij willen met ons platform onze bijdrage leveren aan een betere mobiliteit in België en dit voor iedereen toegankelijker maken", zegt Maxime Vander Stichele, hoofd van Heetch België, in een persbericht. "We bieden onze dienst al een paar jaar succesvol aan in Brussel. Deze uitbreiding naar Antwerpen, Gent en Leuven is voor ons een logische volgende stap. We weten dat de vraag groot is naar dergelijke dienst."

De nieuwe diensten zijn volledig in overeenstemming met het nieuwe Vlaamse taxidecreet, klinkt het. Eerder deze week raakte al bekend dat Uber op 9 november van start zou gaan in Vlaanderen.

Inwoners van Antwerpen, Gent en Leuven zullen voortaan de klok rond dus een rit kunnen aanvragen via de Heetch-app. Na het aangeven van de bestemming zien gebruikers direct hoe snel een chauffeur hen kan oppikken en hoe laat ze zullen aankomen. De prijs wordt op voorhand aangegeven. De rit kan met cash of automatisch in de app met een kredietkaart betaald worden. Er geldt geen nachtsupplement, klinkt het nog.

Chauffeurs die aangesloten zijn bij Heetch zullen slechts 15 procent afdragen. Bij Uber is dat 25 procent. De start-up Heetch, die opgericht werd in 2013 en het hoofdkantoor heeft in Parijs, zegt dat het bovendien de eerste drie maanden geen commissie zal afromen op de voltooide ritten in Vlaanderen. Alle omzet gaat zo integraal naar de chauffeurs.

"We willen hiermee de chauffeurs een duwtje in de rug geven tijdens de moeilijke sanitaire situatie waarin we ons vandaag bevinden", zegt Vander Stichele. "Verder zorgen we er voor dat de ritten veilig verlopen voor passagiers en chauffeurs door voldoende mondmaskers en ontsmettende handgel in de wagens te voorzien."

